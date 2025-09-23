Se avanza en el Programa de Formación en Neurodesarrollo para la comunidad educativa

El Municipio de Río Grande, a través del Centro Municipal de las Infancias dependiente de la Secretaría de Salud, continúa con el Programa Municipal de Formación sobre Neurodesarrollo para la Comunidad Educativa, una iniciativa que busca fortalecer la capacitación en el abordaje integral del desarrollo infantil en el ámbito escolar.

En esta oportunidad se desarrollará el tercer encuentro virtual, bajo el título “Hablemos sobre el perfil de funcionamiento”. La jornada estará a cargo de Camila Zulueta (Lic. en Psicopedagogía), Natalia Pessina (Lic. en Psicomotricidad) y Eliana Vieitez Salvá (Lic. en Psicología), integrantes del equipo técnico del Centro Municipal de las Infancias.

Durante la capacitación se abordará la importancia de identificar y comprender el perfil de funcionamiento de niños y niñas, sumando herramientas prácticas para la comunidad educativa que favorezcan un acompañamiento respetuoso, inclusivo y acorde a cada necesidad.

El encuentro se llevará adelante en modalidad virtual este martes 24 de septiembre a partir de las 19 horas, con acceso libre y gratuito, y cuenta con resolución ministerial en trámite, lo que otorga un marco académico de reconocimiento a la propuesta.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con el abordaje integral de la salud, impulsando instancias de formación que fortalecen el cuidado y el desarrollo de las infancias en toda la provincia.