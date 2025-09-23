Se avanza en el Programa de Formación en Neurodesarrollo para la comunidad educativa

ShelknamsurNacionales14/09/2025
El candidato a senador nacional por Defendamos Tierra del Fuego criticó el pronunciamiento de Cancillería contra las operaciones ilegales de Navitas Petroleum, recordando que la empresa fue inhabilitada en 2022.
ShelknamsurUshuaia22/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia anunció que este miércoles 2 de octubre a las 19 horas, en el Colegio Ernesto Sábato, se realizará una Jornada de Adopción Responsable de mascotas como parte de las actividades de la Semana de la Voz, organizada por el CENT N° 11.
ShelknamsurUshuaia22/09/2025
Por primera vez en la provincia, la capital fueguina albergó el 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, una propuesta impulsada por el Municipio de Río Grande y encabezada por el intendente Martín Perez, con el acompañamiento de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), la Clínica San Jorge y la Defensoría de la Nación.
ShelknamsurUshuaia23/09/2025
Con recursos propios, el Municipio de Ushuaia avanza en la construcción de una nueva vereda peatonal y en la puesta en valor de la Plaza Bolivia —frente a la Escuela 22—. Al mismo tiempo, evalúa retomar la obra de la pasarela urbana, hoy paralizada por la falta de pago del Gobierno nacional, en un contexto donde la gestión local busca sostener la infraestructura urbana pese al recorte nacional.
ShelknamsurUshuaia23/09/2025
El Poder Judicial de Tierra del Fuego, a través de la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”, convocó a participar de la “Primera Jornada del Ministerio Público Fiscal y Derecho Ambiental 2025”, que se realizará el jueves 9 de octubre, a las 9 horas, en el Salón de Actos Conrado Witthaus (Congreso Nacional Nº 502, Ushuaia).
ShelknamsurRío Grande 23/09/2025
El Municipio incorporó un moderno equipo en el marco de un convenio con la empresa COM & LOG, que permitirá mejorar la infraestructura, garantizar las faenas y consolidar un modelo de articulación público–privada.
ShelknamsurMundo23/09/2025
En diálogo con C5N, el ministro de Defensa Luis Petri descartó que la instalación de una base naval conjunta con Estados Unidos en Tierra del Fuego forme parte del préstamo que negocia el presidente Javier Milei. En contraposición, el gobernador Gustavo Melella viene alertando sobre los riesgos de “entregar soberanía” y de hipotecar el futuro nacional bajo acuerdos externos.
ShelknamsurUshuaia23/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia abrió la preinscripción para la instalación de puestos de comida durante el desfile cívico-militar que se realizará el próximo 12 de octubre, en el marco del 141º aniversario de la ciudad.
ShelknamsurPolítica23/09/2025
La representante fueguina calificó a Milei y sus funcionarios como “traidores a la patria”. Pedirá en el Senado la interpelación del ministro de Defensa, Luis Petri, y el Canciller, Gerardo Werthein.
Mariano López Mundo23/09/2025
La referencia es la base de Rota, en Cádiz, que se instaló en 1953 cuando Francisco Franco aceptó tropas y aviones norteamericanos a cambio de asistencia financiera y del respaldo político de Washington para salir del aislamiento internacional. Hoy, esa experiencia vuelve como espejo: dentro del círculo de Milei se habla de esa analogía, en medio del salvataje financiero que negocia con Trump y de la disputa global por sacar a China del Atlántico Sur.