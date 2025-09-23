Recolección diferenciada de cubiertas: el Municipio avanza con un plan ambiental y de reutilización sustentable

El proceso contempla la trituración de los neumáticos fuera de uso —casi 80.000 kilos— para luego ser trasladados al continente, donde se reutilizarán como insumo en nuevos procesos productivos. Según explicaron, esta modalidad permitirá reducir significativamente el volumen de desechos generados por vehículos livianos y garantizar un tratamiento adecuado conforme a la Resolución N.° 523/2023.

La propuesta se apoya en un esquema de trabajo articulado entre el sector público y privado. Para facilitar la operatoria, personal de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable retirará los neumáticos los martes y jueves, siempre que los comercios los dispongan en la vereda. Los responsables deberán comunicarse previamente por WhatsApp al 2964-482513, indicando nombre del local, dirección y persona de contacto.

Desde el Municipio remarcaron que esta acción forma parte del compromiso con la protección del ambiente, el desarrollo sostenible y la consolidación de un modelo de gestión responsable de los residuos. “Con este tipo de políticas públicas buscamos fortalecer la economía circular y mejorar la calidad de vida de las y los riograndenses”, destacaron.