Recolección diferenciada de cubiertas: el Municipio avanza con un plan ambiental y de reutilización sustentable

La base de Estados Unidos en Ushuaia, el modelo de España y la pulseada por el Atlántico Sur
La referencia es la base de Rota, en Cádiz, que se instaló en 1953 cuando Francisco Franco aceptó tropas y aviones norteamericanos a cambio de asistencia financiera y del respaldo político de Washington para salir del aislamiento internacional. Hoy, esa experiencia vuelve como espejo: dentro del círculo de Milei se habla de esa analogía, en medio del salvataje financiero que negocia con Trump y de la disputa global por sacar a China del Atlántico Sur.