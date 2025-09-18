Se abren las inscripciones para una nueva edición de El Arte del Movimiento

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 26 de septiembre inclusive, a través de la página web oficial: cultura.riogrande.gob.ar.

El tradicional evento se desarrollará del 2 al 5 de octubre y convocará a miles de artistas, estudios y academias locales. Durante esas jornadas, se presentará un despliegue artístico que abarcará distintos ritmos, géneros y expresiones del mundo de la danza, con la participación de personas de todas las edades y niveles.

Además, se espera la presencia de familias, docentes y vecinos que año tras año acompañan esta propuesta, consolidada como un espacio de encuentro y celebración cultural.

Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso de sostener la cultura y el arte como medios de expresión, creatividad y construcción colectiva en la ciudad.