Se abren las inscripciones para una nueva edición de El Arte del Movimiento

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, lanzó la convocatoria para participar de la nueva edición de El Arte del Movimiento.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 26 de septiembre inclusive, a través de la página web oficial: cultura.riogrande.gob.ar.

El tradicional evento se desarrollará del 2 al 5 de octubre y convocará a miles de artistas, estudios y academias locales. Durante esas jornadas, se presentará un despliegue artístico que abarcará distintos ritmos, géneros y expresiones del mundo de la danza, con la participación de personas de todas las edades y niveles.

Además, se espera la presencia de familias, docentes y vecinos que año tras año acompañan esta propuesta, consolidada como un espacio de encuentro y celebración cultural.

Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso de sostener la cultura y el arte como medios de expresión, creatividad y construcción colectiva en la ciudad.

Tan cerca y tanto robo: la pesca ilegal de los ingleses en Malvinas equivale a dos presupuestos de Tierra del Fuego

Mariano López
18/09/2025

Durante la última década, las capturas realizadas bajo licencias británicas en las Islas Malvinas generaron un valor bruto de 2.450 millones de libras esterlinas, según datos publicados por Mercopress. Esa cifra equivale a USD 3.185 millones o más de 4,7 billones de pesos al tipo de cambio oficial. El monto impacta por su magnitud: representa dos veces el presupuesto provincial de Tierra del Fuego para 2026, estimado en $2,23 billones.

Con gran convocatoria, comenzó la capacitación "Impulso Digital" para empleados municipales en Río Grande

Shelknamsur
Río Grande 18/09/2025

El Municipio de Río Grande puso en marcha la capacitación “Impulso Digital – Herramientas Digitales de Oficina”, destinada al personal administrativo municipal. La propuesta formativa, organizada por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario junto con la Dirección de Escuela Municipal de Formación Pública, reunió a más de 30 inscriptos.

“Milei está convencido de que a la Argentina le sobra el 30% de la población”, advirtió Iriarte

Shelknamsur
Nacionales17/09/2025

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, afirmó que el presidente Javier Milei “está convencido de que a la Argentina le sobra el 30% de la población”, y advirtió que en las elecciones parlamentarias de octubre “hay que ponerle un freno” al Gobierno nacional. En ese sentido, remarcó que “el bloque de Fuerza Patria debe ser grande y sólido”.

