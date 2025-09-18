Ushuaia inauguró la temporada de cruceros 2025-2026 con la llegada del Ventus Australis

El Puerto de Ushuaia recibió al buque Ventus Australis, dando inicio oficial a la temporada de cruceros 2025-2026. La nueva edición prevé 525 recaladas en el puerto más austral del mundo, consolidando a Tierra del Fuego como el principal punto de partida hacia la Antártida.

El turismo antártico mantiene un rol protagónico, con la llegada de viajeros de distintos países que recorren el Fin del Mundo antes de embarcarse hacia el continente blanco. Este segmento es considerado clave para el posicionamiento internacional de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida.

Los números de la temporada pasada muestran la magnitud del fenómeno: 251.251 visitantes entre tripulantes y pasajeros, en 565 viajes de 66 embarcaciones. La mayoría de las recaladas correspondió a cruceros antárticos (422 viajes y más de 105 mil pasajeros), mientras que los regionales sumaron 99 y los internacionales 44.

Con estas cifras, Tierra del Fuego reafirma su lugar en el mapa mundial del turismo antártico, recibiendo cada año a miles de turistas que eligen el puerto de Ushuaia para iniciar una de las experiencias más impactantes del planeta.

