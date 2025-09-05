Río Grande: un fin de semana de tecnología, juventud y oportunidades en el Margalot

La apertura estará a cargo del 5° Congreso Nacional de Industrias Tecnológicas, que reunirá a especialistas y referentes nacionales en educación, innovación y soberanía tecnológica. Las disertaciones estarán dirigidas tanto a la comunidad docente como al público en general, mientras que en el Anexo del Polideportivo se desarrollará la Expo IT 2025, con stands interactivos, experiencias inmersivas y proyectos vinculados a la economía del conocimiento. Empresas locales exhibirán sus desarrollos tecnológicos e invitarán al público a participar de manera activa.

En este marco se sumarán dos workshops: “Tecnologías inmersivas aplicadas a procesos industriales”, a cargo del emprendedor Federico Ledesma, y “Fabricar el futuro: introducción a la impresión 3D”, dictado por Nexo y que concluirá con el sorteo de una impresora 3D entre los asistentes.

El sábado comenzará la 5° Expo Juventudes, que se extenderá hasta el domingo en el gimnasio principal, de 11 a 20 horas. La propuesta busca potenciar el espíritu emprendedor de las y los jóvenes de Río Grande y contará con stands de diversos rubros, clases abiertas de cocina, bartender, skincare, automaquillaje y percusión, además de cortes solidarios y música en vivo.

En paralelo, el domingo se sumará al programa “El Mercado en tu Barrio” en el Anexo del Polideportivo, también de 11 a 20 horas. Vecinas y vecinos podrán acceder a productos de calidad en carnicería, pollería, verdulería, distribuidora y artículos de limpieza, con precios accesibles.