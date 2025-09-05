Río Grande: un fin de semana de tecnología, juventud y oportunidades en el Margalot

Del viernes 5 al domingo 7 de septiembre, el Polideportivo Carlos Margalot será el escenario de una agenda cargada de actividades que combinan innovación, recreación y propuestas para toda la comunidad.

De interés 05/09/2025ShelknamsurShelknamsur
photo_5030886376140288217_y-1
Copiar Código AMP

La apertura estará a cargo del 5° Congreso Nacional de Industrias Tecnológicas, que reunirá a especialistas y referentes nacionales en educación, innovación y soberanía tecnológica. Las disertaciones estarán dirigidas tanto a la comunidad docente como al público en general, mientras que en el Anexo del Polideportivo se desarrollará la Expo IT 2025, con stands interactivos, experiencias inmersivas y proyectos vinculados a la economía del conocimiento. Empresas locales exhibirán sus desarrollos tecnológicos e invitarán al público a participar de manera activa.

En este marco se sumarán dos workshops: “Tecnologías inmersivas aplicadas a procesos industriales”, a cargo del emprendedor Federico Ledesma, y “Fabricar el futuro: introducción a la impresión 3D”, dictado por Nexo y que concluirá con el sorteo de una impresora 3D entre los asistentes.

El sábado comenzará la 5° Expo Juventudes, que se extenderá hasta el domingo en el gimnasio principal, de 11 a 20 horas. La propuesta busca potenciar el espíritu emprendedor de las y los jóvenes de Río Grande y contará con stands de diversos rubros, clases abiertas de cocina, bartender, skincare, automaquillaje y percusión, además de cortes solidarios y música en vivo.

En paralelo, el domingo se sumará al programa “El Mercado en tu Barrio” en el Anexo del Polideportivo, también de 11 a 20 horas. Vecinas y vecinos podrán acceder a productos de calidad en carnicería, pollería, verdulería, distribuidora y artículos de limpieza, con precios accesibles.

Te puede interesar
SUICI

Se abren las inscripciones para el III congreso internacional de prevención de suicidio

Shelknamsur
De interés 05/09/2025

l Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), llevarán adelante el III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, que se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre en el Gimnasio del Colegio Don Bosco. Para participar, las y los interesados deberán inscribirse previamente mediante el link: https://bit.ly/47iEtMn.

d50d1377-7d4f-4129-8e7c-a3f664d4ded4 (1)

Festival Paraíso Perdido: arte y memoria fueguina en Buenos Aires

Shelknamsur
De interés 05/09/2025

Un verdadero puente entre Tierra del Fuego y Buenos Aires se desplegará este sábado 6 de septiembre, de 15 a 21 horas, en el Centro Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640), en el emblemático barrio de Chacarita, con la primera edición del Festival Paraíso Perdido. La entrada será libre y gratuita y quienes se acerquen podrán disfrutar de música en vivo, danza, artes visuales, proyecciones audiovisuales y una feria de proyectos autogestivos, en una propuesta que combina memoria, arte y comunidad con un enfoque colaborativo y participativo.

md (3)

Orgullo fueguino: la primera camada de egresados de la Universidad Nacional de las Artes celebró su graduación en Tierra del Fuego

Shelknamsur
De interés 01/09/2025

La Universidad Nacional de las Artes (UNA) marcó un hito en la provincia con la primera camada de egresados en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Se trata de estudiantes que culminaron sus estudios en las tecnicaturas de “Intérprete de Danzas Folklóricas y Tango” e “Instrumentista Orquestal”, así como en las diplomaturas en “Diseño Escénico” y “Puesta en Escena de Danzas Folklóricas y Populares Argentinas”.

suicidio

Río Grande será sede del 3º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio

Shelknamsur
De interés 01/09/2025

El evento se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre con inscripción previa. En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, el Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), suman esfuerzos para reforzar acciones preventivas y brindar nuevas herramientas a la comunidad. La gestión del intendente Martín Perez ratifica así su compromiso con el abordaje de problemáticas psicosociales desde una perspectiva comunitaria en toda Tierra del Fuego.

Lo más visto
multimedia.normal.a4a0ab34fd5b468a.bm9ybWFsLndlYnA=

SUTEF denunció “un ataque a toda la docencia fueguina”

Shelknamsur
Política04/09/2025

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) salió al cruce del comunicado de las cámaras empresariales, en el que se cuestionó el acampe docente. Desde el gremio denunciaron un intento de criminalización de la protesta y aseguraron que “esa declaración constituye un intento deliberado de deslegitimar un reclamo legítimo y guarda un claro correlato con los discursos de odio difundidos por las máximas autoridades del país”.

d50d1377-7d4f-4129-8e7c-a3f664d4ded4 (1)

Festival Paraíso Perdido: arte y memoria fueguina en Buenos Aires

Shelknamsur
De interés 05/09/2025

Un verdadero puente entre Tierra del Fuego y Buenos Aires se desplegará este sábado 6 de septiembre, de 15 a 21 horas, en el Centro Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640), en el emblemático barrio de Chacarita, con la primera edición del Festival Paraíso Perdido. La entrada será libre y gratuita y quienes se acerquen podrán disfrutar de música en vivo, danza, artes visuales, proyecciones audiovisuales y una feria de proyectos autogestivos, en una propuesta que combina memoria, arte y comunidad con un enfoque colaborativo y participativo.