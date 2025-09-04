Una formación nubosa poco común sorprendió a vecinos y turistas durante la tarde

ShelknamsurDe interés 02/09/2025
El 5 y 6 de septiembre, el Polideportivo Carlos Margalot será escenario de la 5° edición del Congreso IT, un encuentro que busca impulsar la transformación digital y abrir nuevas oportunidades laborales en un mundo atravesado por la tecnología.
02/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevó adelante este viernes una nueva jornada territorial de concientización sobre tenencia responsable de animales en los barrios Cañadón del Parque y La Oca.
02/09/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, continúa con un nuevo operativo de castración gratuita para perros y gatos, reafirmando su compromiso de acercar servicios veterinarios accesibles y de calidad a toda la comunidad.
03/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia lleva adelante tareas de despeje de nieve y acondicionamiento de la red vial en distintos sectores, en el marco del Operativo Invierno. El objetivo es garantizar la transitabilidad vehicular y peatonal ante las intensas nevadas registradas.
03/09/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, dio inicio este 1° de septiembre al Mes de las Juventudes con un evento en el CGP Padre Zink. La apertura oficial reunió a jóvenes de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia en una tarde-noche atravesada por la cultura urbana.
03/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes, inauguró este miércoles la primera cancha de tejo techada de la ciudad, en el marco de las actividades organizadas por el mes de los jubilados y jubiladas.
03/09/2025
En el SUM del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales se desarrolló una charla destinada a la prevención del cáncer, de la que participaron 160 trabajadores municipales.
03/09/2025
En diálogo con Radio Monumental, la concejala del Partido Justicialista y referente de Fuerza Patria, Yésica Garay, analizó el escenario electoral y advirtió que la disputa en las próximas legislativas estará marcada por una fuerte polarización.
04/09/2025
El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) salió al cruce del comunicado de las cámaras empresariales, en el que se cuestionó el acampe docente. Desde el gremio denunciaron un intento de criminalización de la protesta y aseguraron que “esa declaración constituye un intento deliberado de deslegitimar un reclamo legítimo y guarda un claro correlato con los discursos de odio difundidos por las máximas autoridades del país”.
04/09/2025
El gobernador Gustavo Melella firmó un decreto que fija una nueva escala salarial docente sin paritarias y en medio de un conflicto que paraliza las escuelas. La medida, lejos de ordenar la situación, expone la falta de diálogo y la improvisación en la gestión educativa.