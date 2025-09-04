Una formación nubosa poco común sorprendió a vecinos y turistas durante la tarde

Ushuaia fue escenario este jueves de un fenómeno poco habitual: nubes lenticulares se formaron sobre la ciudad y ofrecieron un espectáculo que quedó registrado en decenas de fotografías.

Estas nubes aparecen en zonas montañosas cuando el viento húmedo se eleva al chocar contra la cordillera y, al condensarse, adopta formas ovaladas que parecen permanecer quietas en el cielo.

La postal se completó con el sol ocultándose detrás de las montañas nevadas, lo que intensificó los colores y dejó una imagen que rápidamente circuló en redes sociales.

