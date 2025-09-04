Una formación nubosa poco común sorprendió a vecinos y turistas durante la tarde

Te puede interesar

Ushuaia: trabajadores municipales participaron de una charla sobre prevención de cáncer Shelknamsur De interés 03/09/2025 En el SUM del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales se desarrolló una charla destinada a la prevención del cáncer, de la que participaron 160 trabajadores municipales.

Río Grande abrió el Mes de las Juventudes con una jornada de cultura urbana Shelknamsur De interés 03/09/2025 El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, dio inicio este 1° de septiembre al Mes de las Juventudes con un evento en el CGP Padre Zink. La apertura oficial reunió a jóvenes de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia en una tarde-noche atravesada por la cultura urbana.

Río Grande refuerza el plan de castración gratuita en la zona sur Shelknamsur De interés 02/09/2025 El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, continúa con un nuevo operativo de castración gratuita para perros y gatos, reafirmando su compromiso de acercar servicios veterinarios accesibles y de calidad a toda la comunidad.

Orgullo fueguino: la primera camada de egresados de la Universidad Nacional de las Artes celebró su graduación en Tierra del Fuego Shelknamsur De interés 01/09/2025 La Universidad Nacional de las Artes (UNA) marcó un hito en la provincia con la primera camada de egresados en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Se trata de estudiantes que culminaron sus estudios en las tecnicaturas de “Intérprete de Danzas Folklóricas y Tango” e “Instrumentista Orquestal”, así como en las diplomaturas en “Diseño Escénico” y “Puesta en Escena de Danzas Folklóricas y Populares Argentinas”.

Río Grande impulsa el crecimiento emprendedor con alianzas surgidas en la Expo “Emprender Desde el Sur” Shelknamsur De interés 01/09/2025 El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, destacó los primeros resultados de la 1° Expo Emprender Desde el Sur, un espacio creado para potenciar el ecosistema emprendedor local, fomentar la articulación entre actores y abrir nuevos canales de comercialización.

Río Grande será sede del 3º Congreso Internacional de Prevención del Suicidio Shelknamsur De interés 01/09/2025 El evento se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre con inscripción previa. En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, el Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), suman esfuerzos para reforzar acciones preventivas y brindar nuevas herramientas a la comunidad. La gestión del intendente Martín Perez ratifica así su compromiso con el abordaje de problemáticas psicosociales desde una perspectiva comunitaria en toda Tierra del Fuego.

La Sala de Escape de Fundación YPF llegó a Colegios de Ushuaia Shelknamsur De interés 31/08/2025 En un trabajo articulado entre el Gobierno de Tierra del Fuego, AeIAS y la Fundación YPF, llegó a la ciudad de Ushuaia la propuesta educativa para estudiantes de nivel secundario denominada “Sala de escape YPF”.

Se realizará el ciclo de charlas “Industria y Soberanía: Defendiendo lo Nuestro” Shelknamsur De interés 31/08/2025 En el marco del Día de la Industria, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, junto a la UTN Facultad Regional TDF, llevará adelante un espacio abierto a la comunidad para reflexionar sobre el desarrollo productivo de Río Grande como pilar en la construcción de la soberanía. Será el martes 2 de septiembre, a partir de las 15 horas en la biblioteca de dicha casa de estudios.

Castración gratuita de mascotas en la zona sur de Río Grande Shelknamsur De interés 31/08/2025 Con el fin de afianzar una Río Grande con conciencia sobre la tenencia responsable, el Municipio llevará adelante un nuevo operativo de castración gratuita para perros y gatos del 1 al 12 de septiembre, de 8 a 14 horas, en la zona sur de la ciudad.