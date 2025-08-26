Magallanes se consagró campeón del Torneo Nacional C20 de Futsal en Río Grande

El gerente ejecutivo de la Agencia, Sebastián Bendaña, estuvo presente en la ceremonia de premiación junto a las autoridades de la Federación Fueguina de Fútbol de Salón, reafirmando el trabajo sostenido y conjunto que el Municipio lleva adelante con dicha institución para fortalecer esta disciplina.

En lo estrictamente deportivo, Magallanes de Ushuaia se consagró campeón luego de igualar 4 a 4 en tiempo suplementario y superar a Real Madrid en la definición por penales, tras una gran final. Previo a este encuentro, O’Higgins se quedó con el tercer puesto al vencer a Los Cuervos del Fin del Mundo por 4 a 3.

Desde el Municipio se destacó la importancia de continuar acompañando a las federaciones y clubes locales, entendiendo al deporte como una herramienta clave para la integración, el desarrollo comunitario y la generación de lazos sociales.