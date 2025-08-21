"Es clave que Milei esté lejos de alcanzar el tercio propio en el Congreso", advirtió Martín Perez

Libertad para ajustar: Vuoto criticó el vaciamiento del sistema de atención a personas con discapacidad
“El Gobierno nacional dijo que ‘pensaba aumentar’ las prestaciones, pero lo hace mientras recorta, demora pagos y vacía el sistema de atención. Habla de aumentos, cuando en realidad las verdaderas víctimas son miles de familias que hoy no pueden pagar terapias, traslados o medicamentos. No alcanza con anuncios vacíos: se necesitan certezas. Cada día sin respuesta es un derecho vulnerado”, sostuvo el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.