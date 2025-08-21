"Es clave que Milei esté lejos de alcanzar el tercio propio en el Congreso", advirtió Martín Perez

Te puede interesar

Libertad para ajustar: Vuoto criticó el vaciamiento del sistema de atención a personas con discapacidad Shelknamsur Nacionales 21/08/2025 “El Gobierno nacional dijo que ‘pensaba aumentar’ las prestaciones, pero lo hace mientras recorta, demora pagos y vacía el sistema de atención. Habla de aumentos, cuando en realidad las verdaderas víctimas son miles de familias que hoy no pueden pagar terapias, traslados o medicamentos. No alcanza con anuncios vacíos: se necesitan certezas. Cada día sin respuesta es un derecho vulnerado”, sostuvo el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.

El Municipio de Ushuaia estuvo presente en el acto conmemorativo del fallecimiento del General San Martín Shelknamsur Nacionales 17/08/2025 La viceintendenta de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, junto al secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política del Municipio, Omar Becerra, y al secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili, participaron en el acto conmemorativo del 175° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín que se realizó en las instalaciones de la Base Naval.

Tierra del Fuego: candidatos que confluyen con Milei para consolidar el cambio Shelknamsur Nacionales 17/08/2025 La política fueguina, como la nacional, muestra sus paradojas. Candidatos que en otros tiempos formaron parte de distintas fuerzas —desde el PRO hasta el propio peronismo— hoy confluyen en un mismo espacio, acompañando el proyecto que lidera Javier Milei.

Fuerza Patria oficializó su lista de candidatos al Congreso Nacional por Tierra del Fuego AeIAS Shelknamsur Nacionales 17/08/2025 El frente Fuerza Patria Tierra del Fuego AeIAS presentó formalmente este domingo, ante la Justicia Electoral, a sus candidatos y candidatas a senadores y diputados nacionales por la Lista 503, de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Ushuaia se presenta en la feria Meet Up Argentina 2025 con una agenda estratégica para captar el turismo de eventos internacionales Shelknamsur Nacionales 09/08/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo, participa activamente en una nueva edición de la Feria Meet Up Argentina, que organiza AOCA y se lleva a cabo los días 6 y 7 de agosto en el Centro Municipal de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.

La Municipalidad de Ushuaia acompañará la “XVIII Muestra del Libertador en Ushuaia” en la Antigua Casa Beban Shelknamsur Nacionales 06/08/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, impulsará junto a la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ushuaia la XVIII Muestra del Libertador en Ushuaia, en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín en la Antigua Casa Beban.

Eliminan trabas fiscales y apuntan a reactivar la industria fueguina Shelknamsur Nacionales 04/08/2025 Con el objetivo de reactivar la producción y fortalecer la competitividad de las empresas radicadas en Tierra del Fuego, el Gobierno Nacional dispuso la eliminación de restricciones fiscales que, durante años, limitaron el desarrollo del régimen de promoción industrial en la isla.

El peronismo fueguino recordó a Evita con una multitudinaria peña en Ushuaia Shelknamsur Nacionales 27/07/2025 En el marco del 73° aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón, el Partido Justicialista de Tierra del Fuego organizó una peña popular. La jornada reunió a cientos de militantes, vecinos y vecinas de Ushuaia, que se acercaron a compartir música en vivo, locro y una fuerte convocatoria a reconstruir un proyecto colectivo de futuro para el pueblo argentino.

“Injerencia extranjera”: Martín Perez cruzó al embajador Lamelas y reclamó firmeza a la Nación Shelknamsur Nacionales 23/07/2025 El intendente de Río Grande salió al cruce del designado embajador de EE.UU., Peter Lamelas, por su posición sobre las Islas y por insinuar desde qué países deben llegar las inversiones. “Los intentos de injerencia extranjera en asuntos argentinos deben ser respondidos con firmeza por el Gobierno nacional”, escribió. También le reprochó a la Casa Rosada el silencio frente a Washington y defendió la llegada de capitales “si generan producción y empleo, vengan de donde vengan”.

Río Grande rechaza la medida nacional que permite el ingreso de carne con hueso a la Patagonia: “Decisión sin respaldo técnico y con impacto negativo para la región” Shelknamsur Nacionales 16/07/2025 El Municipio de Río Grande manifestó su rechazo a la reciente Resolución 460/2025 del SENASA, que autoriza el ingreso de carne con hueso a la Patagonia desde zonas del país donde aún se vacuna contra la fiebre aftosa. Esta medida pone en riesgo el estatus sanitario “libre de aftosa sin vacunación” que Tierra del Fuego sostiene desde 2002, otorgando a la carne patagónica un valor agregado reconocido internacionalmente.

Vuoto inauguró la casa Ushuaia en Buenos Aires y destacó su rol como puente entre la ciudad y el resto del país. Shelknamsur Nacionales 16/07/2025 El intendente Walter Vuoto inauguró este martes la Casa Ushuaia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sostuvo que este nuevo espacio “es un puente entre nuestra ciudad y el resto del país”, concebido para acompañar a las juventudes fueguinas y a todas las personas residentes o de paso por la capital nacional que forman parte de la comunidad ushuaiense.