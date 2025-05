Cóctel de sapos y tijera arancelaria: los primos Caputo

“Cuando vean a algún funcionario terminar con algo que no beneficia a su familia, avísenme que me hago un cóctel de sapos y me lo como”. El Ministro recordó que “una de las dos empresas más grandes de la isla es de un primo mío” y destacó que su gobierno “fue el único” capaz de clausurar el esquema arancelario.

Recordemos que en 2022, antes de su salto a la Rosada, Milei describió el régimen fueguino como “una estafa a los argentinos de bien”. Dos años más tarde ganó el balotaje en la provincia con el 57 % de los votos.