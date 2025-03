El no tener un plan claro durante estos últimos años nos llevó a una crisis social y económica permanente, que padecen miles de fueguinos. Fui elegido para legislar, no para especular.

“Resulta llamativo cómo el Gobierno solo confía en la justicia cuando le es favorable. La misma justicia que ahora debe resolver sobre esta cuestión es la que, en otras oportunidades, trató denuncias graves contra el gobernador por abuso sexual y falló a su favor. Entonces, cuando la justicia les favorece, es ‘buenísima’, pero cuando falla en contra de sus intereses, se convierte en una ‘justicia de mierda’. Esa postura es inaceptable. La justicia debe ser respetada, nos guste o no el resultado de sus fallos”, dijo el legislador Lechman.

El legislador Jorge Lechman (SF) sostuvo que “la gente está harta de promesas vacías. Lo que necesitamos es un gobierno que resuelva los problemas reales, que actúe con responsabilidad y genere un cambio tangible. No queremos más discursos, queremos acción, resultados y un futuro mejor para todos los fueguinos”. Agregó que “Melella Insiste con la Reforma Constitucional: Algunos no quieren perder privilegios, la ironía, el Gobernador hace más de 20 años que vive del salario que le proporciona la política” ¿Eso es casta?, dijo Lechman.

El legislador Jorge Lechman, de Somos Fueguinos (SF), explicó que durante la sesión del último jueves la Legislatura aprobó el presupuesto 2025 por mayoría simple, con 8 votos a favor y 7 en contra. Sin embargo, aclaró que el endeudamiento por 20 mil millones de pesos no fue aprobado porque requiere una mayoría especial de dos tercios, es decir, 10 votos afirmativos, que el gobierno no logró. “Acompañamos el presupuesto porque es clave para el funcionamiento de la provincia, pero no avalamos un endeudamiento sin especificar claramente cuál será el destino del dinero”, afirmó.