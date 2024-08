Lechman: "La democracia no se trata solo de votar cada cuatro años. Es también un compromiso diario con la transparencia y el respeto a las instituciones"

Además, Lechman señaló con dureza la situación actual de la provincia, destacando que “no hay luz, no hay agua, y el 47% de la población vive en la pobreza”. En este contexto, consideró que la decisión de suspender la sesión legislativa es "una afrenta a la democracia" y un intento del oficialismo por evitar rendir cuentas sobre la crisis que atraviesa Tierra del Fuego. "Proyectos que, al parecer, no quieren contestar, o no sé por qué, de improviso, suspenden", comentó el legislador, sugiriendo que la suspensión podría estar motivada por la falta de respuestas a cuestiones críticas.

Con un tono irónico, el legislador comparó la situación con la de Venezuela: “En Venezuela, la tiranía se disfraza de mayoría; cualquier similitud consultar…”, escribió en sus redes sociales. Para el parlamentario, la suspensión de la sesión no es un hecho aislado, sino una estrategia deliberada para esquivar el debate público en medio de un creciente malestar social.

Según Lechman, la suspensión de la sesión legislativa "demuestra que el Gobierno está más interesado en mantener el control que en solucionar los problemas reales de la gente".

Finalmente, el parlamentario destacó que esta no es la primera vez que el Gobierno utiliza "tácticas dilatorias" para evitar el tratamiento de temas urgentes. "La democracia no se trata solo de votar cada cuatro años. Es también un compromiso diario con la transparencia y el respeto a las instituciones", concluyó.