La justicia hizo lugar al pedido del legislador Jorge Lechman y se suspende la Reforma Constitucional

Lechman también planteó la inconstitucionalidad de la norma y solicitó una medida cautelar para suspender la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, programada para el 10 de noviembre de este año.

El Superior Tribunal de Justicia, al analizar la presentación de Lechman, consideró que los argumentos eran suficientes y razonables para justificar la suspensión del acto electoral dispuesto por el decreto n° 1656/24 del Poder Ejecutivo provincial. La medida cautelar fue otorgada en vista del peligro en la demora y la posible afectación de los intereses del actor.

La resolución incluye la notificación a la Provincia y al Juzgado Electoral, y ordena el traslado de la acción al Gobernador de la Provincia y a la Legislatura para que evalúen su participación en el proceso. Este fallo resalta la importancia de cumplir con los requisitos formales y constitucionales en cualquier proceso de reforma constitucional, subrayando el rol del Poder Judicial en la protección de los derechos y garantías establecidos en la Constitución.

Además, Lechman expresó: "Nuestra constitución goza de buena salud, no es el momento de que el Estado gaste miles de millones de pesos en una reforma que no le va a modificar la vida a nadie. Es una vergüenza estar hablando de esto cuando tenemos a la mitad de la población en situación de pobreza (47%) y un 11% en indigencia. Tenemos que estar discutiendo cómo generar trabajo genuino y no ver cómo algunos quieren atornillarse en el sillón. No se puede modificar nuestra Constitución sin un amplio debate y sin el consenso de todos los sectores de nuestra sociedad."