Pacto de Mayo en Tucumán: “Se están perdiendo puestos de trabajo, crece la pobreza y nos congelan fondos ¿qué voy a firmar?”, sentenció Melella

En contacto con Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, Melella explicó las causas por las que no participará de la firma del Pacto de Mayo. “Se están perdiendo puestos de trabajo, crece la pobreza y nos congelan fondos ¿Qué voy a firmar?”, sentenció.

El Gobernador explicó que no estará presente “porque un acuerdo es entre dos partes. Varios gobernadores dijimos que no. Si se quiere refundar la patria y sacar adelante el país, como mínimo tiene que haber acuerdos”. “Esto es un decálogo que armó el Gobierno nacional para que firmemos sí o sí”.

“Son títulos vacíos. Habla de reformas jubilatorias ¿en qué consiste eso? Habla de defensa de la propiedad privada, pero no está en riesgo. No habla del crecimiento del trabajo y de la defensa de la soberanía”, continuó.

“Hay que tener cuidado, porque en nombre de la patria, de la unidad y las fuerzas del cielo, no se pueden firmar contratos en blanco”.

“¿Qué voy a charlar?, ¿qué dice el punto de la coparticipación? El punto dice que se tiene que terminar con la extorsión a las provincias, pero el Gobierno nacional es el que la distribuye. Están diciendo que son extorsivos. Los acuerdos se discuten antes de firmar”, criticó.

Melella consideró que “nadie firma un contrato en blanco. Estos son títulos. Eso es grave. Habla de bajar el déficit ¿Qué significa eso?, ¿que cada vez se entreguen menos remedios a los enfermos crónicos?, ¿que cada vez vayan menos recursos a las provincias?”.

Asimismo, el Gobernador manifestó que entiende “que tiene que haber un acuerdo y estoy a favor de eso. Pero tiene que ser un ida y vuelta. Los fueguinos estamos en la Justicia por la discusión de la quita del subsidio del gas. Seguramente también terminaremos en la Justicia porque con el texto aprobado en la Ley Bases nos van a hacer pagar Ganancias. Algo que nunca pasó”.

Al mismo tiempo juzgó que “siguen hablando del ajuste, pero trae desocupación, pobreza, caída de la economía y demás. Los gobernadores de la Patagonia estuvimos en Madryn y pusimos el grito en el cielo. Rescato que debe haber un gran acuerdo nacional, pero a través del consenso”.

También expresó que “esta Ley le da todas las posibilidades de Gobernar. Que comiencen a reconstruir el país, que venga la lluvia de inversiones. A veces parece que la estrategia es correr el arco. Después de esto viene otra cosa, para los brotes verdes y todo”.

“Yo reconozco lo bueno del Gobierno. A nosotros nos tienen pisados los fondos para la generación de la nueva central eléctrica de Ushuaia. Hasta la presidenta de la Cámara de Comercio, Claudia Fernández, tuvo que hacer gestiones. Lo mismo con el FAMP. Siguen discutiendo la obra pública, porque está paralizada”, sostuvo.

Por otro lado, el mandatario habló sobre un potencial pago de Ganancias en la provincia y recordó que “cuando salió el proyecto, Oscar Bahamonde salió y dijo ‘ojo porque incluye Tierra de Fuego’. Nos trataron de mentirosos. Llegó al Senado y se lo dijimos a Pablo Blanco. Volvió a Diputados y se aprobó igual. Por la información que tenemos, la AFIP está trabajando en Ganancias, para que todos paguen”.

Además, pidió “que todos los que decían que mentíamos expliquen esto. Si esto sucede, iremos a la Justicia, como hicimos con el gas”.

“Yo justifico por qué no voy. Quiero ver por qué van algunos que gritaban tanto. Son como el tero, gritan en un lado y ponen los huevos en el otro”.

“Ahora es Melella el que tiene que encabezar las peleas. Yo lo voy a hacer naturalmente, pero espero que todos acompañen. Incluso los diputados que votaron a favor. Nosotros nos podemos equivocar, pero no hacemos como el tero”, reprochó.

Por lo tanto, el Gobernador insistió en que no se va “a desesperar salir a aplaudir a alguien para conseguir fondos. El día que no tengamos plata, se lo diré a la población. Seguiremos trabajando. Nada nos frena. Si quieren frenarnos, que lo intenten. No hay problema”.

"No entiendo el motivo de pisarnos los fondos ¿Es una represalia? Bueno. Ayer lo dije por la tarde, ‘por las buenas, todo, por las malas y con presión, nada’".

También hizo un balance del primer semestre y aseguró que fue “durísimo en términos económicos y sociales. El Gobierno anterior hizo muchas cosas mal y veníamos en un proceso inflacionario grande. Realmente todo está muy difícil”.

Según el Gobernador, desde la Provincia buscan trabajar “en buscar y concretar gestiones importantes en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Sostenemos la Obra Social y el sistema de salud pública. Hay muchísima gente que se sumó, porque ya no puede pagar la prepaga. Se ha potenciado la demanda. En términos salariales se hace lo que se puede, en los mejores términos posibles”.

Gustavo Melella destacó que “avanzamos muy bien en el tema de la industrialización del gas; como con el puerto de Río Grande y las inversiones turísticas en Ushuaia y Tolhuin. Esto llevará tiempo y generará empleo. Al mismo tiempo, hay que sostener las industrias electrónicas y el comercio”.

Para cerrar, remarcó que “estamos trabajando en productos de exportación, para no depender más del mercado interno. Porque no vamos a ningún lado. No hay consumo”.