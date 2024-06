La incoherencia de la Dirección Provincial de Energía y de sus funcionarios en la gestión eléctrica en Ushuaia

"Este contexto evidencia una falta de coherencia y planificación por parte de la DPE. ¿Cómo se puede exigir uso racional de energía a los fueguinos cuando los recursos no se gestionan de manera eficiente?", cuestionó Lechman.

Desde el Gobierno se vienen anunciando cortes de energía eléctrica desde hace varios días, justificándose con el pico de consumo que pone en riesgo la prestación normal del servicio. La DPE argumenta que este problema se debe a la baja presión en el gasoducto que alimenta los generadores de la Central Eléctrica. Sin embargo, sus propios funcionarios reconocen que se realizó una reciente inspección ocular en las instalaciones del punto de medición de la usina de Ushuaia junto a equipos técnicos de CAMUZZI, conforme a lo acordado con el gerente de operaciones de dicha empresa. En esta inspección, se revisaron las instalaciones del punto de medición de la usina de Ushuaia, en la zona donde se encuentra el compresor y el panel de control de la Rolls Royce.

El análisis arrojó que no hay una alternativa de mejora inmediata, dado que a la ciudad estaría llegando, conforme a la información de CAMUZZI, 27 bar de presión de gas en este momento, lo cual es muy poco, 5 bar menos que lo normal. "¿El gobernador siempre estuvo al tanto de todo esto o no le llega la información correcta? ¿Cómo puede suceder esto cuando miles de fueguinos se ven afectados?", cuestionó Lechman. "No pensaron en que esto iba a suceder. ¿Saben que vivimos en el extremo sur del país? ¿Están capacitados estos funcionarios para gestionar una situación tan crítica?"

El gobierno comunicó mediante gacetilla de prensa que hacer maniobras sobre el compresor garantizaría mayor estabilidad exclusivamente en la Rolls Royce, pero no permitiría conectar las otras turbinas que están fuera de línea porque se necesita una mayor entrega de gas para ellas. "Ahora la pregunta que me surge es si la Rolls Royce tiene el mantenimiento adecuado o es a ojo. A esta altura, uno se puede imaginar cualquier cosa", afirmó el legislador.

"No se puede dejar de señalar la paradoja y la incoherencia en la gestión gubernamental de esta crisis energética. Mientras se nos pide a todos que ahorremos energía, se observa cómo los edificios públicos y el alumbrado público siguen encendidos en sectores sin razón aparente. Si bien esto no soluciona el problema, debería demostrarse con ejemplos de ahorro energético", finalizó Lechman.