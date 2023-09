JUEGOS CULTURALES EVITA: LA CATEGORÍA JUVENIL FUEGUINA COMENZÓ SU PARTICIPACIÓN EN MAR DEL PLATA

Al respecto, Lucas Tolaba, Subsecretario de Desarrollo Cultural de la Provincia, señaló que “todos nuestros chicos y chicas se encuentran participando de capacitaciones de distintas disciplinas de la mano de profesionales de cada área junto a representantes de otras partes del país, con quienes se formaron lazos e intercambiaron saberes. Es una manera de conocer un poco más de la realidad y la forma de expresarse de toda la Argentina”.

“Ha sido muy gratificante, están todos contentos porque fueron parte de actividades de danza, free style, fotografía, poesía y muchísimas disciplinas más y todavía queda mucho por recorrer hasta el viernes. El balance es muy positivo y lo que se espera para el resto de los días también, porque se generó un ambiente increíble a nivel nacional y eso es lo que hace tan nutritivo e impresionante a los Juegos Culturales Evita”.

Es de destacar que la iniciativa cumple 18 años de existencia y en esta oportunidad, con el lema ‘Creciendo en democracia’,busca profundizar el trabajo creativo, la autonomía, la imaginación, la conciencia social y contribuir a la construcción de una democracia participativa y solidaria.

Entre los y las representantes de la provincia, se encuentran: Teatro Unipersonal PCD: Santiago Lutter; Canto Solista, Sub 15: Priscila Benitez; Canto Solista, Sub 18: Sofia Agustina Carazo; Free Style Sub 18: Santiago Borbea; Fotografía Sub 15: Tania Yazmin Gomez; Fotografía Sub 18: Priscila Guadalupe Silva; Pintura / Dibujo, Sub 15: Delfina Agostina Vega Pintura / Dibujo, Sub 18: Lola Josefina Barrera; Cuento, Sub 15: Allen Victoria; Cuento, Sub 18: Morena Wayra Lengnick; Poesia, Sub 18: Miranda Rocio; Danza en pareja Sub 15: Suarez Bianca Valentina, Loza Agostina; Danza en pareja Sub 18: Carolina Richard, Priscila Aylen Adaro; Conjunto Musical: Valentina Elizabeth Tolaba, Tatiana Milagros Chocobar Daza; Teatro Grupal: Solange Marlene Salvadora Aguirre, Dailín Landaida; Danza Individual: Martina Rojas; e Historieta: Madden Zack MZ Quiroga