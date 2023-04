Alberto Fernández anunció la decisión de no ir por la reelección

Nacionales Shelknamsur Por

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, a través de un video en redes sociales, comunicó que no buscará la reelección en las próximas elecciones. En el clip, titulado “Mi decisión”, Fernández hace un repaso de su gestión y reconoce que no lograron todo lo que se habían propuesto. Sin embargo, resaltó que no tomó medidas en contra del pueblo y prometió seguir trabajando por una patria justa, equitativa y feliz para todos y todas.