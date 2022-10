DOBLE CRIMEN EN RÍO GRANDE: HAY QUE EVITAR QUE RÍO GRANDE SE TRANSFORME EN UNA NUEVA ROSARIO.

El Senador Nacional Pablo Daniel Blanco hizo pública su profunda preocupación por la escalada de violencia con hechos de sangre en la ciudad de Río Grande. “Semejante nivel de violencia y el modo en que se han perpetrado los asesinatos que conmovieron en estos últimos días a la ciudad sólo pueden ser interpretados en clave narco. Los riograndenses no queremos guerra entre clanes narco ni que la droga circule con total impunidad en la ciudad. No queremos que, con todo respeto hacia una ciudad que quiero mucho, Río Grande se transforme en una nueva Rosario donde las bandas narco se enfrentan a los tiros por la calle y la situación se ha vuelto prácticamente inmanejable”.

El senador declaró que “Acá hay que investigar a fondo todo lo que tenga que ver con la droga en la ciudad. Tenemos que saber de dónde y cómo viene, quiénes la distribuyen y comercializan. Hay que cortar esto de entrada porque si no después se va a hacer muy difícil”.



“Hoy me enteré que quemaron la casa donde vivía uno de los sospechosos de ser responsable de las muertes de dos personas con antecedentes policiales que fueron encontrados en la zona del Parque Industrial envueltos en bolsas negras presentando cuchilladas y, según trascendió, disparos en la nuca. Todo esto huele muy mal –aseguró Blanco– huele a droga manejada por gente pesada, a venganza mafiosa y a lucha encarnizada por el territorio. Un calco en escala de cómo empezaron las cosas con la droga en Rosario”.



“Necesitamos que la Justicia investigue hasta las últimas consecuencias y que se desbarate a tiempo el accionar de estas bandas delictivas que practican el crimen organizado. Acá hay que investigar a fondo con la decisión de establecer todas las ramificaciones de estas bandas caiga quien caiga. Los narcos suelen comprar voluntades en distintos estamentos para ganar terreno. Eso pone en jaque al estado municipal y a la salud de nuestra gente. No lo podemos permitir. La Justicia tiene que esclarecer estos hechos y, si la hay, tiene que desarticular toda cadena de complicidad que favorezca el accionar de los narcos en la ciudad”, finalizó el Senador de Juntos por el Cambio.