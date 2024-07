Ybars abogó por una reforma política para avanzar en un sistema ágil y transparente

Ybars pidió "Ser responsables y abaratar los costos de la política, que sea un sistema ágil y transparente. Para la Legislatura, en los comicios de 2023, hubo un 25% de votos en blanco. Es un 25% de la población que no tiene representación en el cuerpo legislativo. Por esto también después se generan enojos, fallamos a la gente y terminamos con outsiders de la política que cabalgan sobre la bronca de la gente. Me parece que no podemos molestar más a los vecinos, debemos facilitar que puedan tener sus representantes". En tal sentido, "entendemos que estos años en los que no hay procesos electorales, son en los que debemos dar este tipo de discusiones, de cara a la gente, con todos los partidos y todas las instituciones que trabajan por una democracia más sólida, más transparente y más participativa".

En relación a la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que impulsa el Gobierno Nacional, el dirigente radical expuso que "La discusión en torno al sistema electoral nos la debemos hace tiempo. Particularmente, desde el radicalismo, vemos en las PASO una herramienta de democratización y de apertura, de igualación y competencia dentro de los partidos políticos. Creemos que fue un acierto la incorporación, aunque después podemos hablar más o menos respecto de cómo terminó siendo implementada".

Asimismo, anticipó que "Nuestro partido va a participar en la contienda electoral para elegir convencionales constituyentes, porque es importante y consideramos que es bueno para la sociedad que esté la voz del radicalismo. Tenemos mucho para aportar en el mejoramiento del sistema democrático. De hecho, hace dos fines de semana, la Juventud Radical llevó adelante un Foro Juvenil para tratar los temas que queremos para los fueguinos durante los próximos treinta o cuarenta años. Incorporar la Boleta Única es fundamental, hemos visto la experiencia en otras provincias en donde funciona muy bien, como el caso de Santa Fe. Es importante hablar de la paridad, tanto en la conformación de las listas como en la integración de la Cámara. Y es una buena oportunidad para sentar a todo el arco político a discutir estos puntos".