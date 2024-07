Blanco solicita informes al Ministerio de Defensa sobre el acuerdo entre LeoLabs y el Reino Unido sobre los servicios del radar de Tolhuin

Blanco pide que se informe sobre la veracidad de los trascendidos periodísticos que mencionan una alianza estratégica de control militar espacial entre LeoLabs INC. y el gobierno de Gran Bretaña. Asimismo, solicita conocer la posición oficial del gobierno nacional respecto a la permanencia del radar en un predio cercano a la ciudad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y si el gobierno permitirá la permanencia del radar o lo desmantelará.

Además, el senador radical solicita que, en caso de permitir su permanencia, se expliquen detalladamente las razones estratégicas desde el punto de vista de la defensa nacional y de la geopolítica que justificarían tal decisión. Pide un informe por escrito, para que quede registro ante el Senado, sobre si considera un acto de traición a la patria y una amenaza a la defensa nacional que el radar preste servicios de naturaleza militar al gobierno británico. También solicita que se informe si las autoridades del Ministerio de Defensa han mantenido comunicaciones o reuniones con sus pares de la República de Chile para abordar esta cuestión que también involucra la seguridad espacial del país vecino.

“Desde que me enteré de su existencia, he levantado mi voz, llamado la atención sobre el asunto y hecho todo lo que ha estado a mi alcance para que tanto la Provincia como la Nación se pusieran de acuerdo en desmantelar este radar que es un monumento activo a la entrega de nuestra soberanía y un insulto no sólo a los fueguinos sino a todos los argentinos”, señaló Blanco.

“Es imperioso obtener respuestas sobre esta cuestión por parte del Poder Ejecutivo y que, a mi criterio, se proceda a desmantelar este radar que, según se ha confirmado, se ha transformado en un centro de inteligencia militar espacial en Tierra del Fuego al servicio de los intereses de Gran Bretaña”, concluyó el senador fueguino.