BERTONE: “HAY QUE ESTAR UNIDOS” PARA DEFENDER LA 19.640

Al mismo tiempo, se manifestó optimista porque con la última prórroga de este año “por el anclaje del fideicomiso, las empresas tienen que invertir en proyectos que diversifiquen su inversión en la provincia para ampliar la matriz productiva. Muchas empresas han presentado propuestas muy interesantes”, agregó.

Consultada por su futuro político, dijo que considera que la provincia “se adelantó el debate” por las candidaturas y agregó que “esto no es bueno porque nos queda mucho tiempo de trabajo, de resolver temas.”

“Este momento es para dedicarnos a tratar de revertir lo difícil que está este momento para la gente, para todos”, expresó y agregó “a mí no me gusta el gasto político que hace Gustavo Melella pero no por eso me gusta que le vaya mal, por el contrario, deseo que le vaya bien porque eso hace que le vaya bien a los fueguinos. “

Resaltó que hoy lo importante es “pensar qué proyecto de futuro le podemos ofrecer a Tierra del Fuego.” Y agregó “no veo que haya una discusión de un proyecto para Tierra del Fuego, no se discuten proyectos políticos, económicos, sociales para la provincia.

Hace tiempo que no escucho qué es lo que se quiere hacer para nuestra provincia.”

“Me gustaría que se eleve la discusión y que haya debate en el hacer”, y no perder tiempo en debates de desmerecimiento de tipo personal.

Por su parte, señaló que “valorizo el trabajo de los 3 intendentes, trato de ayudarlos”; y en relación a las candidaturas indicó que “cuanto más opciones haya de candidatos a gobernadores y si son del Partido Justicialista, mejor. “pueden ser los que quieran”, porque “eso es la democracia”, agregó.