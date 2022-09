“Gracias a las capacitaciones de Desarrollando Emprendedoras, entendí que un emprendedor no es solo vender un producto”

Elizabeth Mollo, quien tiene un emprendimiento en Ushuaia de encuadernación y diseño, dijo en oportunidad de la entrega de los diplomas a quienes realizaron las capacitaciones, que “fue muy linda la capacitación con todos los profesores que tuvimos, a la hora de enseñarnos estuvimos muy acompañadas, la verdad que cuesta, pero hay que meterle para adelante”.

Al mismo tiempo, envió un mensaje a las y los jóvenes y remarcó: “chicos y chicas, cuando salgan las oportunidades para los emprendimientos, anímense, cuesta, pero tiene sus frutos. Muchas gracias”.

Por su parte, Doris Oyarzo, emprendedora de Tolhuin, contó que “mi emprendimiento está basado en tejidos con hilados industriales y la transformación de la lana de oveja a un producto artesanal para llegar a la confección de una prenda”.

“El dar a conocer el producto en las ferias, me hizo replantear en la pandemia que había una necesidad de abrigo”, agregó y manifestó que “gracias a las capacitaciones del programa Desarrollando Emprendedoras, entendí que un emprendedor no es solo vender su producto, sino que requiere de mucha responsabilidad, constancia, perseverancia y ser organizados y, sobre todo, uno mismo reconocer nuestras propias fortalezas, debilidades y las oportunidades, como las que me ha dado el programa”.

A su vez, invitó “a las compañeras que están en este programa a no bajar los brazos, no es fácil, pero si queremos cumplir nuestros sueños tenemos que seguir trabajando para permanecer en el tiempo y lograr tener nuestra propia empresa”.

Yanina Guereta creadora de Murciegala, taller de encuadernaciones y papelería, comentó que “mi emprendimiento nace de una necesidad, de la pasión y de la creatividad propia que tenía y, de pronto, de esta oferta de los que están alrededor. Ahí empieza a nacer mi emprendimiento”.

A su vez, relató que “a lo largo del programa de emprendedoras, me quedó grabado algo del acto de inicio que había dicho el Gobernador Melella que fue que ser emprendedor es levantarse todos los días y crear y buscar qué vas a estar creando, y generar tu fuente de trabajo todos los días”.

“Para mi este programa, estos tres meses fueron, primero, darle prioridad a la capacitación –siguió-, y entender que puedo ser madre, puedo ser mujer, puedo ser emprendedora, puedo levantarme todos los días a crear desde la pasión y la creatividad y planificar nuestra fuente de trabajo. Entender que la capacitación es tan importante como la pasión y la creatividad que tengo a la hora de hacer las cosas”.

Finalmente, expresó: “Estoy súper agradecida con el programa, con todos los capacitadores, con mi coordinadora, gracias por estar”.