MASIVO ACTO Y MOVILIZACIÓN POR EL INTENTO DE ASESINATO A LA VICEPRESIDENTA DE LA NACIÓN CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER

Walter Vuoto convocó a una conferencia de prensa y expresó que “hoy es un momento de profunda reflexión; lo que ha pasado ayer no es menor en esta Argentina que tantos años luchó y tanta sangre derramó, de trabajadores y trabajadoras, de militantes políticos, para lograr consolidar una democracia fuerte”. Agradeció la presencia de sindicatos, representantes de distintas fuerzas políticas y la militancia convocada a la marcha de manifestación del respeto y cariño por Cristina Kirchner y en repudio por el atentado, la violencia y los discursos de odio.

“Estamos acá para decirles que han pateado el hormiguero del campo nacional y popular nacional en la Argentina; para darle fuerzas a Cristina más que nunca y decirles que estamos con ella, que ella nos conduce que es lo más grande que nos pudo pasar después de Perón en la Argentina y así como no nos rendimos con Perón, ni con Eva. Los militantes sociales no nos vamos a rendir y la lucha está en las calles”, sostuvo Vuoto enviando un claro mensaje desde el sur hacia todo el país.

El senador nacional Matías Rodríguez, por su parte, afirmó que “lo primero que quiero decir es que Cristina está viva. No permitan que les hablen de tristeza; este pueblo está feliz. Vecinos y vecinas sigamos movilizándonos, Cristina en el día de hoy me pidió y le pidió a cada compañero y compañera senador que les transmitamos que está bien, que está fuerte y más convencida que nunca en seguir protegiendo como lo hizo siempre, y lo hizo Néstor, a la patria argentina”.

“Estoy convencido, compañeros y compañeras, que ni este intento de asesinato, ni los discurso de odio permanente van a poder con el amor de este pueblo. En estos últimos meses diferentes dirigentes hemos hablado y pedido a la oposición y a los medios de comunicación reflexión por el nivel de irresponsabilidad con el que se venían moviendo. Fueron el caldo de cultivo para que esto suceda. Pero bajo ningún punto de vista, ni eso, ni estos asesinos no van a poder con el amor de esta patria. Compañeros y Compañeras sigamos con alegría, con este amor y demos el debate con firmeza en cada lugar, en cada rincón, en cada radio, en la fila de supermercado. No permitan que los discursos de odio se conviertan en lo que ellos quieren que sea parte del sentido común. Sigamos con alegría, estoy convencido que Néstor Kirchner desde el cielo protegió a Cristina. Que este pueblo seguirá en la lucha de una patria grande, libre y soberana”, agregó.

Por su parte, la legisladora provincial Mónica Acosta destacó compartir “un verdadero acto de unidad desde lo institucional” y afirmó que “nada de eso se refrenda, si la unidad por abajo no está presente”.

En tal sentido, afirmó que “es ahí donde demostramos que no somos un rejunte que solamente se mira la bragueta desde lo partidario, que anteponemos por encima un objetivo tan importante como es la defensa, no solamente de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner –ella nos representa en este momento institucionalmente- sino también porque sabemos que ha sido atacada doblemente: por lo ideológico, lo político, pero por su condición de mujer principalmente”.

Por su parte, el legislador Emanuel Trentino celebró “que estemos todos reunidos una vez más y dando cuenta también de lo que ha generado este gobierno durante 12 años”. El parlamentario fueguino indicó que "es la figura de nuestra hoy Vicepresidenta, que siempre defendió a los más humildes con acciones concretas, a quien hoy cada uno de ustedes defiende; este movimiento popular que está defendiendo la investidura de nuestra Vicepresidenta sino que también defiende la democracia”.

APOYO DE LA CGT Y LA CTA



A través de un comunicado conjunto, las centrales de trabajadores se expresaron en la concentración, con la presencia de los sindicatos que integran la CGT y la CTA. Sergio Niz, del sindicato de Camioneros leyó el documento en nombre de las y los trabajadores organizados.

“Desde la Confederación General del Trabajo, regional Ushuaia, queremos expresar nuestro enérgico repudio al intento de magnicidio surgido en las horas de la noche de ayer en la puerta del domicilio particular de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El hecho ocurrido refleja la clara expresión de la violencia al orden democrático de nuestra Nación y debe interpelar a los dirigentes políticos y sociales que tensan cada día la paz social con todo tipo de ataques descalificadores por medios de comunicación masiva hacia quienes piensan diferente. Con discursos de odio hacia quienes creemos en una patria justa, libre y soberana donde las diferencias ideológicas se diriman en las urnas porque el odio y la violencia jamás vencerán a la democracia”.

“Días atrás, esta CGT advertía la escalada de violencia en los medios de comunicación a través del lawfare hacia la persona de Cristina Fernández, hecho que en toda América Latina hemos observado: persecución y cárcel a Lula Da Silva y persecución a Dilma. En Ecuador, persecución a Correa y cárcel a su vice Glas. En Bolivia persecución y cárcel a Evo Morales. Persecución y condena mediáticamente decidida por los periodistas a Cristina. Esta CGT se declara en alerta y movilización en espera a lo resuelto por la CGT de la República Argentina, quiénes en estos momentos se encuentran definiendo un paro nacional para el próximo día lunes”.