EL GOBERNADOR MELELLA RECIBIÓ A DIRIGENTES DE LA UOM

En este marco, el Gobernador sostuvo que “nuestro país vive un momento muy complicado. La falta de dólares afecta a toda la industria nacional, no solo a la de Tierra del Fuego. Al no tener dólares no se pueden traer insumos que son importantísimos para la producción”.

“Las expectativas están puestas en la reactivación económica que viene detrás del nuevo Ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, quien ya está trabajando. Nos hemos comunicado con él y nos ha manifestado el compromiso de Nación y de su equipo de ir reordenando esta situación de los dólares. Esto se lo hemos transmitido a la gente de la UOM”, agregó.

Asimismo, Melella recalcó que “toda baja de personal duele porque son vecinos y vecinas que tenían su proyección. Por eso nosotros deseamos lo mejor para el nuevo ministro. Sabemos que está trabajando en un nuevo proyecto para reactivar la industria nacional y la de Tierra del Fuego para recuperar los puestos de trabajo que en estos días temporalmente se han caído”.