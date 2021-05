Potenciar Trabajo: los titulares del programa tienen tiempo hasta el 15 de mayo para actualizar sus datos

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación informa que las y los titulares del programa “Potenciar Trabajo” tienen tiempo hasta el 15 de mayo del corriente año para realizar la actualización de sus datos. El trámite se realiza a través de la web del Ministerio: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartrabajo/actualizacion Deben realizarla las y los titulares de Potenciar Trabajo (incluye los titulares ex Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, ex Hacemos Futuro, ex Proyectos Productivos Comunitarios). La actualización es de carácter personal y obligatorio y se realizará hasta el 15 de mayo del 2021 inclusive. La actualización de los datos personales es necesaria para permanecer activo en el programa.