Iriarte anunció cambios en el Gabinete municipal de Ushuaia

En ese marco, explicó que “el intendente definió una serie de cambios que tienen que ver con la eficiencia en el manejo de los recursos y con el fortalecimiento de políticas públicas que no implican grandes erogaciones de manera inmediata, pero que tienen impacto en el día a día de los vecinos y vecinas”. “Ushuaia crece a un ritmo alto, y eso requiere que no pongamos como excusa la falta de recursos para no acompañar ese crecimiento. Tenemos que pensar alternativas ante la caída de ingresos y la falta de acompañamiento de la Nación”, enfatizó. Y advirtió que “las políticas del Gobierno nacional atentan contra un modelo de país y un modelo de desarrollo industrial, y las consecuencias van a ser gravísimas”.

Por otra parte, al ser consultado sobre la marcha del Operativo Invierno, destacó que tras la última nevada “pudimos garantizar de manera efectiva la transitabilidad en el circuito prioritario, que incluye el recorrido de los colectivos, el acceso a escuelas y a centros de salud”. Agregó que, luego de esas intervenciones, “se trabajó en el resto de la ciudad y todavía estamos interviniendo en algunos barrios que están complicados, pero es una realidad que tiene la ciudad cada invierno”. Iriarte remarcó que “las partes operativas respondieron muy bien y confiamos en que vamos a seguir por este camino”, y concluyó que “tener maquinaria y personal propio es fundamental, y venimos trabajando en forma permanente para mantener la mano de obra capacitada”.

El funcionario detalló que David Ferreyra estará al frente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Lorena Henriques Sanches asumió en Hábitat y Ordenamiento Territorial, en reemplazo de Ferreyra; y Nancy Jodurcha ocupará la Subsecretaría de Seguridad Urbana, dependiente de la Secretaría de Gobierno.

Iriarte señaló que “la caída de recursos y de recaudación en forma sostenida y permanente durante más de un año de la gestión de Javier Milei, sumado al atraso en el envío de fondos de coparticipación por parte de la Provincia -sobre lo cual estamos trabajando para que no se dilaten tanto los tiempos-, hace que repensemos el Gabinete en forma permanente”.

