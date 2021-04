Vuoto: “Los argentinos y las argentinas no retrocederemos jamás en nuestro reclamo por el ejercicio efectivo de nuestra soberanía en nuestras islas"

“Nuestra Nación tiene una coherencia histórica y sostenida a lo largo de los años; y esto es muy valioso, porque muestra un país unido, federal que nos abraza en una misma bandera común, que nos acerca y nos hermana, y que nos hace sentir parte de un nosotros, de un proyecto compartido y de un destino en común. Esta es la única forma que entendemos de proyectar un futuro que nos permita discutir soberanía con los ingleses, para lograr el definitivo ejercicio de soberanía efectiva en nuestras tierras” expresó el intendente Walter Vuoto.

“Producto de esta pandemia, ya es el segundo año que no podemos realizar la vigilia, ni el Acto por Malvinas, que siempre convoca y une a todo nuestro pueblo fueguino, como nos hubiera gustado; abrazando y acompañando a nuestros combatientes eternos, a nuestros veteranos, que son motivo de orgullo y honor para todos los fueguinos y fueguinas” destacó Vuoto, quien reiteró la invitación a embanderar las casas “como un acto de homenaje a los que ya no están y a la lucha inclaudicable de todo un pueblo que no se va a rendir nunca, ni a cesar de reclamar lo que es nuestro por derecho histórico”.

“Los argentinos y las argentinas no retrocederemos jamás en nuestro reclamo por el ejercicio efectivo de nuestra soberanía en nuestras islas. Y seguiremos firme, el tiempo que sea necesario, hasta que nuestra bandera argentina vuelva a flamear en los cielos de nuestras Islas Malvinas” expresó Vuoto.

Asimismo, el intendente de la ciudad, destacó que “Ushuaia, como capital de las islas Malvinas, siempre ha mantenido y mantiene una voz clara, que es la misma de todo nuestro pueblo, de defender lo que nos pertenece hasta las últimas consecuencias. Hoy Malvinas es nuevamente una política de Estado. Tenemos un Presidente como Alberto Fernández, y una vicepresidenta como Cristina Fernández, que tienen corazón malvinero, que conocen en sur, nuestra Patagonia y que saben lo que significa para cada fueguino y para cada fueguina esta reivindicación soberana. Malvinas es nuevamente una prioridad de nuestra política exterior y tenemos que seguir trabajando con nuestros países hermanos, para que la causa de Malvinas, sea la causa de toda América Latina.”

Por último, Vuoto destacó “el enorme trabajo que día a día los veteranos de Ushuaia y de nuestra provincia llevan adelante para mantener encendida en nuestros corazones, la llama de nuestra lucha. Ellos están siempre un paso más adelante, marcándonos el camino; por eso tenemos que cuidarlos y acompañarlos con la admiración, el respeto y el honor que se han ganado en nuestro pueblo”.