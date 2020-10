WALTER VUOTO: “ESTAMOS VIVIENDO LA PEOR CRISIS DE NUESTRA HISTORIA, PERO SOMOS USHUAIA Y VAMOS A VOLVER A LEVANTARNOS”

“Hoy es un aniversario particular y distinto, pero también un buen momento para frenar y pensar cómo estamos y hacia dónde queremos ir” inició Vuoto, quien directamente se refirió a la crisis del COVID19 y a las acciones adoptadas desde la ciudad. En ese marco, planteó que “desde principios de marzo nos pusimos al frente de la crisis con la idea de que ocuparse es prevenir. Sabiendo que tendríamos por delante una tarea que implica responsabilidad, trabajo serio, sistemático y transparente de cara a la sociedad. Nos concentramos desde el primer momento en dos ejes fundamentales: aumentar las capacidades de respuesta fortaleciendo el sistema de salud y reducir el impacto de la crisis sobre los más vulnerables”.



“Es tiempo de ponernos espalda contra espalda, confiar en cada uno de nuestros vecinos y vecinas y hacer todo para cuidar este barco en el que estamos. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Tenemos una única certeza: nadie se salva solo. El virus ya está entre nosotros. Por eso, como en cada oportunidad, vuelvo a pedirles que evitemos los encuentros con amigos o los encuentros sociales. Es la principal forma de contener la curva de contagios” pidió el intendente.

“Estamos viviendo la crisis más importante de la historia de nuestra ciudad. Es una etapa muy dura que se está llevando la vida de vecinos y vecinas, que deja familias muy dolidas a quienes, como cada vez que podemos, vuelvo a enviarles mis respetos y acompañamiento”.



Asimismo, planteó que la crisis no es solo sanitaria, sino también socioeconómica. “El golpe que sufrimos también es económico. Y las herramientas con las que contamos, fruto de la pandemia, también son menores. En otras crisis que terminaron con el cierre de fábricas, el turismo fue una herramienta también para compensar la debacle social y económica. Ahora no contamos con esa posibilidad, porque esa actividad también está viviendo una crisis”.

“Tenemos que entender que esta crisis no va a terminar de un día para el otro y que pueden venir momentos más duros. Este contexto va a exigir que seamos más fuertes que nunca. Mejores ciudadanos, mejores vecinos. Más empáticos con los que atraviesan una dificultad, más preparados para los desafíos y más responsables ante la incertidumbre. El miedo no nos puede paralizar, sino que debe hacernos tomar conciencia: tenemos que tomar todas las medidas a nuestro alcance. Mantener la distancia, lavarnos las manos, usar barbijo, evitar las reuniones y salir solo para hacer lo que sea necesario” reiteró Vuoto.

“Junto al gobierno provincial, pese a las diferencias que hemos señalado en cada oportunidad, vamos a trabajar en todo lo que sea necesario para cuidar la vida de los vecinos y vecinas. Esa es la principal prioridad. Con responsabilidad, privilegiando los consensos por sobre las diferencias” señaló Vuoto.

Por su parte, también compartió un mensaje de esperanza. “No quiero que este mensaje sea solo de alerta y de preocupación. Quiero también decirles que, si nos cuidamos entre todos y todas, vamos a poder salir adelante. La solidaridad y la responsabilidad son armas transformadoras cuando están en manos de un pueblo. Yo confío en nuestro pueblo, confío en cada argentino y en cada argentina, confío en cada fueguino y en cada fueguina, confío en cada uno de las y los ushuaienses. Somos Ushuaia y vamos a volver a levantarnos y a encontrarnos y a disfrutar de nuestra ciudad, de nuestros espacios públicos, de una ciudad que nos comparte las bellezas de este hermoso paraíso en el que vivimos”.

“Pero ahora, tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros adultos mayores. Ellos y ellas, nuestros abuelos y abuelas tienen que pasar con nosotros esta tormenta. Ellos y ellas no pueden quedarse en el camino. Hoy, más que nunca, depende de nosotros. Esa es la mejor forma de homenajear a nuestros antiguos pobladores, a nuestros pioneros y pioneras, que construyeron de esta bahía nuestra casa común con esfuerzo, tenacidad y haciéndole frente a todas las dificultades. A esta casa, hoy, debemos cuidarla como nunca antes. Ese va a ser nuestro mejor homenaje a esta querida ciudad de Ushuaia”.



También agradeció “especialmente a los trabajadores esenciales, a las fuerzas de seguridad, a las Fuerzas Armadas, a la policía provincial, a los bomberos, a Defensa Civil, provincial y municipal, a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, al personal de la salud, a todo el equipo de la Municipalidad que sigue trabajando en el marco de la pandemia. Por eso envié un proyecto al Concejo Deliberante, que ya se aprobó, para reconocer a todos los trabajadores esenciales, como ciudadanos y ciudadanas destacadas, quienes pusieron todo, arriesgando sus vidas, durante este período para cuidar a nuestros vecinos y vecinas”.

Por último, pidió que “el próximo año, cuando miremos para atrás, nos sintamos orgullosos de todo lo que hicimos. Porque lo hicimos juntos, porque lo hicimos pese a todas las dificultades, pese al dolor, pero con el amor fraterno que solo dan las conquistas colectivas. Y que el próximo año, nos encuentre celebrando un nuevo aniversario en nuestra ciudad, en el que estemos todos y todas y que no falte nadie.

¡Fuerza Ushuaia! Y ¡Felíz cumpleaños!”