El Mandatario Provincial lamentó las asiduas críticas que recibe el régimen impositivo que rige en la provincia, entendiendo que responden “a una ignorancia absoluta sobre el tema”.

“Cuando algunos economistas se refieren a Tierra del Fuego, a su subrégimen; a su polo industrial, lo hacen desde el desconocimiento de creer que la Nación está constantemente mandándonos partidas para mantener vagos –puntualizó-. Y eso es de una falsedad absoluta, por ignorancia o por mala intención. Lo que en nuestra provincia existe es un subrégimen industrial de beneficios impositivos en apoyo a la producción”.

Para Melella, “estos ataques a nuestra provincia no son nuevos. Y aunque ya lo hemos explicado en innumerables ocasiones, parece que quienes tienen su oficina a dos cuadras del Obelisco no saben o no quieren entenderlo”.

Los dichos del Gobernador se conocieron luego de las declaraciones del titular de la Consultora PxQ y exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, quien en una entrevista a una emisora capitalina cuestionó los ajustes que está llevando adelante el gobierno nacional, al considerar que en su reemplazo “hay que dejar de mantener al tío vago de Tierra del Fuego".

“Nuestra provincia no es un tío vago. La Nación no nos está enviando dinero. Por más que se nos quite el subrégimen no va a significar que se va a poder sostener la universidad pública o darles un aumento a los jubilados. Ese análisis es de una superficialidad asombrosa por parte de quienes pretenden ver la realidad que ocurre en el país desde la comodidad del centralismo de Buenos Aires”, sostuvo.

Ampliando sus conceptos, Melella puso de relieve que el subrégimen de promoción industrial significa la generación de entre 10 mil y 14 mil puestos de trabajo de forma directa y de otros 10 mil de manera indirecta. “Además –agregó-, contribuye a sostener la industria tecnológica argentina a niveles de los mejores estándares internacionales y a equilibrar la balanza con Manaos”, la región del norte brasileño donde existe un régimen similar.

“¿Es necesario salir a aclararlo una vez más? –se preguntó Melella-. Sí. No nos cansaremos de hacerlo, sobre todo cuando nos quieren hacer creer que los fueguinos y las fueguinas vivimos de subsidios. Los invito una vez más a esos economistas a viajar al Sur, a ver nuestra industria, nuestras fábricas, nuestra producción, nuestros trabajadores y trabajadoras. Con gusto les vamos a explicar una vez más lo que significa el orgullo de habitar Tierra del Fuego y la importancia que conlleva este subrégimen para la soberanía nacional”.

“No todo se puede dimensionar desde una planilla de Excel ni desde la pequeña mirada de un balance de pérdidas y ganancias”, concluyó.