LA MUNICIPALIDAD PRESENTÓ EL ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LOS TEST RÁPIDOS COVID - 19 EN PERSONAL ESENCIAL MUNICIPAL

El estudio con un total de 1275 muestras, se llevó adelante a partir de la compra realizada por el municipio de 1500 determinaciones, que contaron con dos veces certificados por el ANMAT, una certificación más de un laboratorio de Buenos Aires y un cuarto proceso de validación a nivel local. El equipo de investigación estuvo conformado por la Dra. Epidemióloga Basombrío, responsable principal del estudio, el Médico Cardiológo, Lucas Corradi, la Bioquímica Eva Sanchez Sciaini, el Médico Hematólogo, José Ferro y la Analista en RRHH, Gabriela Borré.

“En el marco de las distintas acciones de prevención que viene llevando adelante el Municipio ante la situación del COVID19 en la ciudad, presentamos los resultados del estudio epidemiológico que fue diseñado y elaborado por un grupo de profesionales del Municipio de Ushuaia, por pedido del Intendente Walter Vuoto, a través de los test rápidos para conocer la circulación y el comportamiento del virus en la ciudad. Sobre todo en los trabajadores esenciales del municipio, que están prestando servicios en las distintas acciones de prevención llevadas adelante” explicó Corradi.

“Se trata de un estudio observacional, porque es una foto del momento, una instantánea de lo que es la serología de las personas estudiadas. Es transversal porque se llevó adelante en todos los grupos de tareas prioritarias de la Municipalidad en un período determinado, y lo que buscamos ver era los contactos con el virus, para ver cómo se transmitió en nuestra ciudad” amplió el Dr. Corradi.

Por su parte, la Dra. Basombrío a cargo del estudio explicó que “nuestro objetivo prioritario fue conocer más sobre la circulación del virus en Ushuaia, dado que hay casos asintomáticos que no consultan a los centros asistenciales. De esta manera, poder complementar el diagnostico realizado por el gobierno provincial quienes buscan la presencia del virus, y no como el test rápido que buscan las defensas o los anticuerpos que elaboran las personas a partir de tener contacto con el mismo”.

“La investigación nos permitió georreferenciar a los trabajadores, para ver cómo se distribuían y ocupaban los espacios de la ciudad, tanto de los trabajadores esenciales como de los casos positivos que se dieron. En cuanto a la muestra, sabemos que hay una gran cantidad de varones, en torno al 74% porque tienen mucha relación con transporte, obras publicas, los que construyeron el Polo Sanitario, la UISE. El 26% de la muestra fueron mujeres. En cuanto a las edades prevalecieron de los casos de entre 30 a los 49 años, con una edad promedio de 38 años. Asimismo, en cuanto a datos demográficos, el 73% residían en una casa y el 27% en departamentos” explicó la médica espeialista.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En cuanto a los resultados, la Dra. Basombrio explicó que “38 casos sobre el total de la muestra fueron positivos, lo que significa una prevalencia del 2.8%. Estandarizamos sobre la prueba, y sabemos que para la igG es un dato realmente certero que alcanza una sensibilidad y una especificidad en más del 99% de los casos. No así para las igM que son los anticuerpos que se desarrollan primero y que desaparecen pronto. Los cuatro casos que tuvimos con esta muestra, fueron descartados con otros test posteriores. Esto va en línea con otros estudios internacionales que confirman estos mismos valores, salvo en aquellos países o ciudades donde la circulación comunitaria fue muy alta”.

“Sobre los resultados, el 29% de los casos positivos de la muestra, presentaron nexo epidemiológico. 11 de esas personas nos dijeron que habían sido familiares, compañeros de trabajo o personas que tuvieron antecedentes de viajes al exterior. Sobre la prevalencia de personas positivas, no podemos decir si es bajo o es alto, porque hay que comparar con algo. Los otros estudios epidemiológicos nacionales e internacionales, arrojan un porcentaje parecido en términos generales. A partir de las 38 casos positivos, es posible que hubieran podido transmitirlo a otras personas. Se supone que una persona infectada puede transmitirla a dos personas y media. Con lo cual en un mes, a partir de 1 sola persona podemos tener a 400 infectadas. Esto se reduce notablemente si se aplican las medidas de prevención. Lo cual nos lleva a concluir a modo de hipótesis que los trabajadores esenciales municipales se han cuidado eficientemente, porque a medida que avanzaban los conocimientos sobre el comportamiento del virus y por observar cada tipo de trabajo con su especificidad, se fueron adoptaron adoptando desde el Municipio mayores medidas de cuidado y prevención” analizó la Dra. a cargo del estudio.



“Las políticas públicas basadas en la evidencia, y no en suposiciones o hipótesis que podemos tener, permiten tomar mejores decisiones en beneficio de la comunidad. Es importante transmitir a los decisores políticos buena información, para que se puedan tomar mejores decisiones” finalizó la Dra. Basombrío.

Como cierre, el Dr. Corradi destacó las medidas adoptadas que obedecen que una “franca decisión política del intendente Walter Vuoto de buscar cuidarnos, prevenir y proteger a toda la población de Ushuaia, siempre tendiente a cuidarnos más, a tener presente el distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado de manos, evitar reuniones aglomeradas y siempre tomar contacto con las autoridades sanitarias ante cualquier síntoma. A esta batalla no la gana uno solo, sino cuidándonos entre todos”.