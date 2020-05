HARRINGTON: "ME GUSTARÍA QUE EL SECTOR PRODUCTIVO DE TOLHUIN TENGA GARANTÍA DE QUE VA A ACCEDER A DETERMINADA CANTIDAD DE FONDOS, DESPUÉS DISCUTIMOS CUANTO"

Respecto al análisis sobre del proyecto de Ley de Emergencia propuesto por el Ejecutivo a la Legislatura, el Intendente expresó que “observando como se da este proyecto, hablando con los legisladores del bloque del PJ, uno está en posición de poder brindar una opinión respecto de este proyecto en particular. Por supuesto, no se quiere poner una oposición negativa, sino tratar de colaborar con el gobierno para que tenga mejores herramientas de gestión”.

Sobre la posición y el accionar de este proyecto, Harrington mencionó que “buscaría trabajarlo en comisión y poder aportar también desde la visión de Tolhuin, tratando de defender los sectores productivos locales y buscando que esta reactivación económica que se pretende desde el gobierno provincial tenga todas las visiones y contemple la mayor cantidad de aspectos posibles para hacer de esto una buena norma, porque entiendo que hay mucha esperanza en que a través de estas herramientas que se brindan se pueda activar un poco la economía”.

Sobre este mismo tema, el Intendente agregó: “A mi me gustaría que el sector productivo de Tolhuin tenga garantía de que va a acceder a determinada cantidad de fondos, después podemos discutir cuantos. Charlando con el sector, ellos necesitan créditos que los bancos no están brindando. Por eso me parece una herramienta muy buena la que se intenta implementar a través del Ministerio de Produccion, pero a veces los sectores que menos lobby tienen son los que por ahí no pueden acceder a estos beneficios”.

Harrington apeló a la participación de los Municipios y teniendo como base los años de experiencia en el recinto legislativo añadió: “Uno busca que los proyectos se aprueben, creo que hay que darle herramientas al Gobernador, pero también creo que todos podemos aportar un poco para que esto mejore y podemos darle garantías a quien representamos. Así como buscamos ser solidarios para cuidarnos de la pandemia, también tenemos que buscar ser solidarios para trabajar en un mejor proyecto que le brinde herramientas al ejecutivo provincial y que esas herramientas lleguen a todos los sectores”.