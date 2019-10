Elecciones 2019: “Nos hemos convertido en la cuarta fuerza política en la provincia”

Si bien no logró el objetivo de llegar al Senado, el vicegobernador Juan Carlos Arcando celebró haberse consolidado como la cuarta fuerza en la provincia, y ser parte de Consenso Federal, la tercera en el país. Aguardará las definiciones respecto de una posible participación en el gobierno de Alberto Fernández de los ex integrantes de Alternativa Federal, y seguirá buscando crecer desde su partido Nuevo País, para presentarse en nuevos desafíos.

Una vez conocida una tendencia irreversible, el vicegobernador Juan Carlos Arcando asumió la derrota en las elecciones de ayer y felicitó “a los electos Pablo Blanco, María Eugenia Duré, Matías Rodríguez, Rosana Bertone, Mabel Caparrós y Federico Frigerio. Nosotros hicimos todo el esfuerzo y les agradezco a los compañeros de Tolhuin por todo el trabajo que hicieron. La polarización nos perjudicó, y son cosas que pasan en política”, dijo, ante números diferentes de las PASO.

“Las derrotas a uno lo fortalecen y seguiremos trabajando, porque la política la llevamos en nuestros corazones. Veremos qué nos depara el destino. Yo estoy muy feliz y le agradezco al pueblo de Tierra del Fuego haberse acercado a las urnas, más allá de a quién votó”, manifestó por Radio Provincia.

Con casi el 9%, el partido se constituyó en la cuarta fuerza política, mientras que Consenso Federal quedó tercero a nivel nacional. “Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos nuestro partido que es Nuevo País, y analizaremos en conjunto el futuro. Nunca voy a dejar de hacer política, y esto no quiere decir que no pueda ser candidato en otra oportunidad. A uno lo apasiona la política y en la semana analizaremos cómo vamos a proyectarnos hacia el futuro”, señaló, también en función de las definiciones de Consenso Federal.

Arcando prevé hablar “con Juan Manuel Urtubey para ver si esto que generamos en algún momento, que era Alternativa Federal, va a ocupar algún espacio en el gobierno electo” y adelantó su predisposición al consenso.

“Como justicialista, yo siempre he sido frentista y esa concepción la tengo arraigada. Nunca un partido político llega solo, sino que llega con el acompañamiento de otras fuerzas políticas”, subrayó.

La entrega del mando

Como dato de color, confirmó que será quien entregue el mando a Gustavo Melella, dado que Bertone tiene que renunciar como gobernadora para asumir el 10 de diciembre su nuevo cargo. “Seguramente esto va a ser así. El 10 de diciembre asume la gobernadora como diputada nacional y voy a quedar a cargo del Ejecutivo hasta el 16, así que me corresponderá entregar los atributos de gobierno a Gustavo Melella”, dijo.

Consultado sobre su futuro, advirtió que “tomar decisiones ahora es muy prematuro, vamos a analizarlo con todos los compañeros de nuestro espacio, tanto los que me acompañan desde el justicialismo como los de otros partidos políticos con los que trabajamos juntos. No quiero adelantarme todavía a nada concreto”.

Respecto de las razones de la derrota, remarcó que “la polarización ha hecho que muchos votos que acompañaron en las PASO a Roberto Lavagna hayan migrado a otra fuerza política. Eso nos pasó en Tierra del Fuego también, por lo que pude ver de los resultados de las distintas mesas. Cada uno hizo su estrategia, estuvo el corte de boleta y nosotros también armamos alguna estrategia en ese sentido para captar algún voto del peronismo hacia nuestra candidatura a senador y diputado. El pueblo se expresó de esta manera en las urnas, y el resultado fue totalmente distinto a las PASO, para todas las fuerzas políticas. Por eso creo que se dividieron los votos de tal manera que hoy tres fuerzas políticas van a ocupar espacios en la Cámara de Diputados. Cambiemos pudo ingresar al Senado con el Frente de Todos, pero el resultado fue totalmente distinto. Habría que analizar también los votos en blanco, cuántos han sido en comparación con la elección anterior, porque mucha gente votó esta vez positivamente los estamentos legislativos y fue más gente a votar en esta elección”, observó.

Pese a este resultado, más magro que en las PASO, no se reprochan nada como espacio: “Nosotros hicimos el esfuerzo con los militantes que me acompañaron y sabíamos que era una tarea muy difícil. Yo soy vicegobernador y no tengo ninguna estructura importante dentro del Ejecutivo, así y todo, tuve una excelente elección y nos hemos convertido en la cuarta fuerza política en la provincia, que no es poca cosa”, concluyó.