Lechman cuestionó los $8.000 millones destinados a Meta: “Un gobierno no puede vivir de los ‘me gusta’”

En declaraciones públicas, el legislador de Somos Fueguinos volvió a cuestionar la administración de Gustavo Melella y reclamó que el Gobierno cambie sus prioridades. “Si a vos te falta plata no podés gastar 8 mil millones de pesos en un año en Meta”, afirmó.

Lechman sostuvo que mientras existen problemas en educación, salud y salarios, la Provincia no puede destinar semejante cantidad de recursos a las redes sociales. “Dejen de buscar likes y ‘me gusta’ en las publicaciones. Acá hay que gobernar, hay que ponerse los pantalones. Los fueguinos la están pasando mal y están utilizando la plata de todos los fueguinos”, cuestionó.

También apuntó contra páginas que calificó como “truchas” y contra la circulación de fake news en redes sociales. “Encima están financiando páginas truchas y fake news con la plata de los fueguinos”, afirmó. Para Lechman, el problema está en las prioridades del Gobierno y en la forma en que se administran los recursos públicos.

“¿Qué hace falta? Hace falta aprender a administrar”, sostuvo.

El legislador planteó que antes de buscar nuevos recursos, el Gobierno debe revisar sus gastos y atender las necesidades de educación, salud y salarios.