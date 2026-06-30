Tras la nevada, el Municipio reforzó el Operativo Invierno en distintos sectores de Ushuaia

Luego de las intensas nevadas registradas entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, la Municipalidad de Ushuaia reforzó los trabajos del Operativo Invierno 2026 con despliegue de personal, camiones, tolvas y maquinaria vial en distintos puntos de la ciudad.
Ushuaia30/06/2026ShelknamsurShelknamsur

Los equipos municipales trabajaron desde las 19 del lunes hasta las 2 de la madrugada y retomaron las tareas a las 4:30, con un nuevo operativo de carga de sal y áridos en los acopios para avanzar sobre los sectores más comprometidos por la acumulación de nieve y el riesgo de congelamiento.

Las tareas se concentraron en Andorra, Dos Banderas, Camino del Valle, Pipo, la urbanización San Martín, Barrancas del Río Pipo, el sector de las 128 Viviendas de ATE y el circuito primario de la ciudad.

El operativo incluyó la aplicación de sal y salmuera sobre las principales arterias, especialmente en los recorridos vinculados a establecimientos educativos, transporte público y servicios de emergencia. En paralelo, se realizó el esparcimiento de áridos en barrios altos, calles de tierra y zonas con mayor riesgo de deslizamiento.

Desde el Municipio indicaron que la maquinaria vial continuará con tareas de despeje durante la jornada, de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reducir riesgos para quienes deban circular.

También solicitaron a los vecinos conducir con extrema precaución, respetar las velocidades máximas, mantener distancia de frenado y adaptar la circulación al estado de la calzada.

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