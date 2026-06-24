Analizan nuevos estudios técnicos sobre el puente General Mosconi

El Municipio participó de una nueva mesa técnica para analizar la situación del puente General Mosconi y definir acciones vinculadas a su mantenimiento, conservación y funcionamiento dentro del esquema vial de la ciudad.

Del encuentro formaron parte representantes del Colegio de Ingenieros, el Colegio de Técnicos y la Asociación Civil Crear Futuro. Por el Municipio estuvieron presentes el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco; y el subsecretario de Obras Públicas, José Silva.

La reunión dio continuidad al trabajo iniciado días atrás en la Casa Municipal de la zona sur, donde se había acordado sostener una agenda conjunta para abordar distintos aspectos relacionados con el puente y su impacto en la conectividad urbana.

Entre los puntos planteados, se remarcó la necesidad de profundizar los estudios sobre el estado actual de la estructura, reforzando los análisis técnicos ya existentes. La intención es contar con información actualizada que permita determinar con mayor precisión su estado de conservación y las eventuales tareas de mantenimiento necesarias.

También se analizó la contratación de un estudio especializado que permita medir, mediante herramientas tecnológicas, el flujo real de vehículos que circulan por el sector en distintos días y horarios. Esa información será clave para evaluar alternativas destinadas a mejorar los accesos, ordenar la circulación y analizar posibles intervenciones en los nodos de tránsito vinculados al puente.

Desde el Municipio y las instituciones participantes ratificaron la continuidad de estos espacios de trabajo, con la incorporación de nuevos actores de la ciudad, para avanzar en una mirada integral sobre la conectividad y la movilidad urbana en Río Grande.