Martín Pérez: “Hay urgencias, hay prioridades y la reforma de la Constitución no es ninguna de las dos”

Martín Pérez volvió a marcar posición frente al proceso de reforma constitucional impulsado por el Gobierno provincial, luego del fallo de la Justicia Electoral que declaró nulo el decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes.

“Hay urgencias, hay prioridades y la reforma de la Constitución no es ninguna de las dos”, sostuvo Pérez, al remarcar que la provincia no puede seguir atrapada en una discusión alejada de las necesidades concretas de la gente.

El jefe comunal consideró que la decisión judicial vuelve a dejar expuesto un problema político de fondo: mientras Tierra del Fuego atraviesa dificultades económicas, laborales y sociales, el oficialismo provincial destinó tiempo institucional a una reforma que no aparece entre las demandas centrales de los fueguinos.

En esa línea, respaldó el rechazo legislativo al veto del gobernador Gustavo Melella y señaló que esa decisión marcó un límite institucional a un proceso que, según planteó, no acompañaba el momento que vive la provincia.

Pérez sostuvo que la agenda pública debe volver a concentrarse en los temas urgentes: empleo, salud, producción, arraigo, desarrollo y futuro. Para el mandatario riograndense, las instituciones tienen que ordenar sus prioridades y dejar de empujar debates que no resuelven la vida cotidiana de las familias.

“La discusión pública tiene que volver a lo urgente y a lo importante”, remarcó.