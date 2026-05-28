Martín Pérez: “Hay urgencias, hay prioridades y la reforma de la Constitución no es ninguna de las dos”

El intendente de Río Grande se pronunció tras el fallo de la Justicia Electoral que declaró nulo el decreto de convocatoria a elecciones constituyentes. También respaldó el rechazo legislativo al veto del gobernador y sostuvo que la provincia debe volver a poner el foco en el empleo, la salud, la producción, el arraigo y el desarrollo.
 
Río Grande 28/05/2026ShelknamsurShelknamsur

Martín Pérez volvió a marcar posición frente al proceso de reforma constitucional impulsado por el Gobierno provincial, luego del fallo de la Justicia Electoral que declaró nulo el decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes.

“Hay urgencias, hay prioridades y la reforma de la Constitución no es ninguna de las dos”, sostuvo Pérez, al remarcar que la provincia no puede seguir atrapada en una discusión alejada de las necesidades concretas de la gente.

El jefe comunal consideró que la decisión judicial vuelve a dejar expuesto un problema político de fondo: mientras Tierra del Fuego atraviesa dificultades económicas, laborales y sociales, el oficialismo provincial destinó tiempo institucional a una reforma que no aparece entre las demandas centrales de los fueguinos.

En esa línea, respaldó el rechazo legislativo al veto del gobernador Gustavo Melella y señaló que esa decisión marcó un límite institucional a un proceso que, según planteó, no acompañaba el momento que vive la provincia.

Pérez sostuvo que la agenda pública debe volver a concentrarse en los temas urgentes: empleo, salud, producción, arraigo, desarrollo y futuro. Para el mandatario riograndense, las instituciones tienen que ordenar sus prioridades y dejar de empujar debates que no resuelven la vida cotidiana de las familias.

“La discusión pública tiene que volver a lo urgente y a lo importante”, remarcó.

Te puede interesar
md (76)

Jóvenes y referentes deportivos destacaron las obras en el Parque Municipal de Deportes Urbanos

Shelknamsur
Río Grande 21/05/2026
Tras la reapertura del Parque Municipal de Deportes Urbanos, deportistas y referentes de BMX, skate y disciplinas urbanas valoraron las mejoras realizadas por el Municipio de Río Grande. Desde la Asociación Unión de Bikers y Skaters remarcaron que el espacio permite proyectar competencias nacionales e internacionales y fortalecer a una nueva generación de deportistas.
 
Lo más visto
WhatsApp Image 2026-05-24 at 13.04.48

Lechman: “Mi distancia con Melella es por una gestión que hunde a la provincia”

Shelknamsur
Legislatura 26/05/2026
El legislador de Somos Fueguinos volvió a cuestionar al gobernador tras la insistencia legislativa que dejó sin efecto la Ley 1529 y sostuvo que el oficialismo perdió credibilidad y consensos. También pidió una mesa de diálogo político y social, habló de la Ley de Goteo, del pago a jubilados y advirtió que el próximo gobierno deberá construirse sobre acuerdos amplios para poder sacar adelante a la provincia.
 
bolsa-caidas-flecha-roja-dreams

Gobierno de Melella en rojo: Moody’s volvió a bajarle la nota a Tierra del Fuego por el deterioro fiscal

Shelknamsur
Política27/05/2026
Moody’s Local Argentina, una calificadora de riesgo crediticio que analiza si una provincia puede sostener sus cuentas y pagar sus compromisos, recortó nuevamente la calificación de Tierra del Fuego. El informe marcó un deterioro fiscal mayor al esperado, con más gasto público, fuerte peso salarial, caída de la industria y el turismo, baja real de regalías hidrocarburíferas, déficit previsional en aumento y una deuda altamente expuesta al dólar.
constitucion-e1623007381750-1021x480

No habrá elección de convencionales: la Justicia anuló el decreto de Melella

Shelknamsur
Judiciales 27/05/2026
La jueza Electoral Mariel Zanini declaró la nulidad absoluta del decreto que convocaba a votar la reforma constitucional. Fundamentó su decisión en que la sentencia usada por el Gobierno todavía no está firme, porque existe una queja pendiente ante la Corte Suprema de la Nación presentada por Jorge Lechman, y sostuvo que el plazo para llamar a elecciones nunca empezó a correr.
aoka-mizu

Un solo proyecto petrolero británico en Malvinas ya equivale a casi todo el gasto anual de Tierra del Fuego

Shelknamsur
Mundo28/05/2026
El nuevo desarrollo petrolero Sea Lion, impulsado por la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, prevé una inversión inicial de US$ 2.100 millones solamente para la primera etapa del proyecto offshore en aguas de las Islas Malvinas. Es decir: un solo proyecto petrolero británico en Malvinas ya supera prácticamente todo el gasto anual que maneja la provincia de Tierra del Fuego.