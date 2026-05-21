Von der Thusen destacó dictámenes sobre accesibilidad, jubilaciones y el futuro de la OSEF

El presidente de la Comisión Nº 1, Raúl Von der Thusen, repasó los proyectos que avanzaron en el ámbito legislativo. Entre ellos, la incorporación del Símbolo Internacional de Accesibilidad, el pago de haberes jubilatorios hasta el tercer día hábil de cada mes y la modificación de la Ley 1071, que busca mayor participación de trabajadores y jubilados en la conducción de la obra social provincial.
 
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El legislador Raúl Von der Thusen, presidente de la Comisión Nº 1 de la Legislatura provincial, destacó el trabajo que viene desarrollando ese espacio de asesoramiento y repasó los dictámenes emitidos recientemente sobre proyectos vinculados a accesibilidad, previsión social y la obra social de Tierra del Fuego.

Durante la reunión participaron el titular de la Caja de Previsión de Tierra del Fuego, contador Roberto Bogarín; la vocal por los afiliados pasivos, Patricia Blanco; y la vocal por los afiliados activos, Norma González. También asistieron los legisladores Gisela Dos Santos, Natalia Gracianía, Myriam Martínez, Jorge Lechman, Federico Greve, Juan Carlos Pino, Pablo Villegas y Luciano Selzer.

Von der Thusen informó que se alcanzó dictamen de mayoría sobre el asunto Nº 080/25, impulsado por el bloque Sumemos Tolhuin, que propone la implementación del Símbolo Internacional de Accesibilidad de la Organización de las Naciones Unidas. La iniciativa busca unificar criterios regulatorios en la provincia y avanzar hacia un esquema de inclusión universal.

El proyecto plantea que Tierra del Fuego necesita superar la falta de un marco normativo uniforme en materia de señalización y adaptación de espacios. La adopción del diseño de la ONU, representado por una figura humana con los brazos extendidos, apunta a que las personas con discapacidad puedan identificar de manera rápida y clara los lugares accesibles, fortaleciendo su autonomía y participación ciudadana.

En otro tramo, el titular de la Comisión Nº 1 resaltó el dictamen alcanzado sobre el asunto Nº 282/26, presentado por el bloque del MPF, que establece que los jubilados de la provincia puedan percibir sus haberes previsionales, como máximo, hasta el tercer día hábil de cada mes.

La iniciativa también fija fechas límite para el pago del Sueldo Anual Complementario: hasta el 30 de junio y hasta el 18 de diciembre, según corresponda. Para Von der Thusen, el objetivo central es otorgar previsibilidad a jubilados y pensionados en un contexto económico complejo, tanto a nivel nacional como provincial.

El legislador remarcó que ordenar las fechas de pago no es un dato menor para quienes dependen de sus haberes para afrontar alquileres, medicamentos, servicios y gastos básicos. En ese sentido, sostuvo que la previsibilidad debe ser una herramienta concreta de protección para el sector pasivo.

Además, la Comisión continúa analizando el asunto Nº 284/26, impulsado por los bloques PJ, MPF, SF y PV, referido a la modificación de la Ley provincial Nº 1071, que regula la creación y funcionamiento de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego.

Sobre ese punto, Von der Thusen señaló que trabajadores y jubilados vienen reclamando mayor participación en las decisiones de la obra social. “Los trabajadores y jubilados están solicitando, a través de un proyecto de ley, tomar el control de la obra social de la Provincia”, expresó, en referencia a la intención de lograr mayor injerencia dentro del Directorio.

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