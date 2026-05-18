Festi Vegano volvió a reunir a emprendedores, música y propuestas sustentables en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, realizó una nueva edición de Festi Vegano en el SUM de la Casa de la Mujer, con una importante convocatoria de vecinos, emprendedores y productores locales que participaron de una jornada orientada a la alimentación consciente, el consumo responsable y el fortalecimiento de la producción local.
 
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La propuesta fue organizada en conjunto con Isla Vegana y Liquen Biocosmética, consolidando un espacio que ya se instaló dentro de la agenda comunitaria de la ciudad y que combina emprendimientos, actividades culturales y acciones solidarias.

Durante el encuentro, quienes asistieron pudieron recorrer distintos stands de gastronomía vegana, cosmética natural, indumentaria, decoración, artesanías y productos elaborados por emprendedores fueguinos. La jornada también incluyó música en vivo, talleres abiertos, charlas y un patio de comidas con opciones elaboradas íntegramente a base de plantas.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que “estos espacios permiten fortalecer el trabajo de emprendedores y emprendedoras locales, generando oportunidades de visibilización y encuentro con la comunidad”.

Además, sostuvo que el evento “promueve hábitos de consumo más conscientes y sustentables, acompañando propuestas que priorizan el cuidado, la producción responsable y el trabajo local”.

Desde el Municipio remarcaron que la gran participación de vecinos reflejó el creciente interés por este tipo de iniciativas comunitarias vinculadas al desarrollo sustentable y a nuevas formas de consumo.

En paralelo, la actividad también tuvo un perfil solidario. Durante la jornada se recibieron donaciones destinadas a ARAF y Voluntarias de Zoonosis, entre ellas alimentos, mantas, correas y piedras sanitarias para perros y gatos.

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