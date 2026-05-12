El Malbrán llegará a Ushuaia para investigar el origen del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

El brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius sumó un nuevo capítulo: un equipo técnico del Instituto ANLIS-Malbrán llegará a Ushuaia para profundizar la investigación epidemiológica y tratar de determinar el origen de los contagios detectados en pasajeros y tripulantes de la embarcación.

La situación es seguida por autoridades sanitarias nacionales, provinciales y organismos internacionales. Según la actualización del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, al 12 de mayo de 2026 se reportaban 11 casos vinculados al buque, de los cuales 9 fueron confirmados, 2 permanecían como probables y 3 personas fallecieron. El organismo europeo también informó que el virus identificado corresponde al hantavirus Andes, una variante que puede transmitirse de persona a persona, aunque generalmente requiere contacto estrecho y prolongado.

El buque había ingresado al puerto de Ushuaia el 16 de noviembre de 2025 y desde allí realizó viajes entre la capital fueguina, el sector antártico e islas del Atlántico Sur. El 1° de abril de 2026 zarpó nuevamente con destino a Georgias y Sandwich del Sur, Santa Elena y otros puntos del Atlántico Sur, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego.

La llegada del Malbrán busca ordenar una pregunta todavía abierta: dónde se produjo la exposición original al virus. Para eso, los equipos técnicos realizarán tareas en áreas vinculadas al recorrido de los casos, con operativos orientados a detectar la eventual presencia del virus en reservorios naturales, principalmente roedores.

Desde el Gobierno fueguino remarcaron que Tierra del Fuego no registra casos de hantavirus desde que la enfermedad fue incorporada a los eventos de notificación obligatoria en 1996. También señalaron que Santa Cruz no reporta casos desde hace siete años y que, durante la temporada 2025-2026, los casos notificados en la región sur se concentraron en Neuquén, Río Negro y Chubut.

El dato no es menor: si la investigación confirma que el origen no estuvo en territorio fueguino, la hipótesis local perdería fuerza. Pero si los análisis encuentran rastros compatibles en zonas recorridas por los viajeros, Tierra del Fuego quedaría incorporada a una discusión sanitaria de mayor alcance. Por ahora, la provincia sostiene que el riesgo local es bajo y que la investigación continúa bajo coordinación internacional.

El Ministerio de Salud de la Nación ya había informado que mantiene intercambio técnico con organismos internacionales y autoridades provinciales desde que, el 2 de mayo, recibió la notificación de un conglomerado de enfermedades respiratorias graves a bordo del crucero, con fallecimientos y al menos un caso confirmado por laboratorio en esa primera etapa.