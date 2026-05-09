La Feria de Salud Integral del Colegio Sobral reunió charlas, debates y propuestas para la comunidad

Durante la actividad participaron distintas áreas municipales con stands informativos y espacios de acompañamiento. La Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas y la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano abordaron diferentes temáticas relacionadas con la prevención de enfermedades, la salud mental, el bienestar emocional y el cuidado integral.

La feria también contó con la Declaración de Interés Provincial otorgada por la Legislatura fueguina, reconocimiento que fue entregado por el equipo de la legisladora Victoria Vuoto.

A lo largo de la jornada se realizaron distintas charlas y espacios de intercambio que fueron transmitidos a través del canal de YouTube “Cole Sobral Medios” y por FM 89.9, la radio de la institución educativa.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, destacó la importancia de seguir acompañando iniciativas impulsadas por jóvenes de la ciudad.

“Seguimos acompañando estas propuestas que buscan visibilizar cuestiones importantes vinculadas a la salud, brindando también material de estudio y acompañamiento institucional para las y los jóvenes”, expresó.