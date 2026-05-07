Ushuaia será sede por primera vez de una fecha oficial de la Liga Nacional de Básquet Adaptado

La competencia, de alcance nacional, promueve la participación de personas con discapacidad motriz y cuenta con el aval de la Federación Argentina de Básquet Adaptado (FABA), entidad encargada de impulsar el desarrollo del deporte adaptado en todo el país.

Desde el Instituto Municipal de Deportes destacaron la importancia del evento para la provincia. La presidenta del IMD, Liliana Gavilán, remarcó que se trata de “un hito histórico para Tierra del Fuego”, ya que será la primera vez que se dispute una fecha oficial del torneo en la provincia, convirtiendo además a Ushuaia en la sede más austral del país en albergar una jornada de la Liga.

El acto inaugural se realizará el sábado a las 10 de la mañana y posteriormente se disputarán los encuentros entre el Club Comercio y el Club Unión Comodorense de Chubut.