Martín Perez defendió la inversión eólica en Río Cullen: “Es un antes y un después energético para la provincia”

La puesta en marcha del complejo eólico en la zona de Río Cullen abrió una nueva discusión sobre el futuro productivo de Tierra del Fuego. En ese escenario, el intendente de Río Grande, Martín Perez, planteó que la obra representa “un antes y un después energético para la provincia” y defendió la necesidad de ampliar la matriz productiva fueguina a partir de inversiones de largo plazo.

El proyecto fue desarrollado por el consorcio integrado por TotalEnergies, Pan American Energy y Wintershall DEA, tres operadoras con presencia en la actividad hidrocarburífera de la provincia. Para Perez, la incorporación de energía renovable en el extremo norte de la isla no solo tiene valor técnico, sino también económico y social.

“Es un hecho histórico para Tierra del Fuego. Este tipo de inversiones permite ampliar nuestra matriz energética, pero, sobre todo, generar trabajo y perspectivas de crecimiento”, sostuvo el jefe comunal durante la actividad.

La definición no es casual. Río Grande viene buscando consolidar un perfil productivo que no dependa únicamente de los vaivenes de la industria electrónica ni de las urgencias de la coyuntura. En ese marco, el desarrollo energético aparece como una de las pocas áreas capaces de combinar inversión privada, empleo calificado, infraestructura y proyección regional.

Perez también puso el foco en la necesidad de sostener una relación madura entre el Estado y las empresas que invierten en la provincia. Recordó que Total lleva 47 años de presencia en Tierra del Fuego y remarcó que ese tipo de continuidad debe ser aprovechada para profundizar nuevos proyectos, especialmente en un contexto nacional marcado por la caída de la actividad y la preocupación por el empleo.

El intendente defendió una mirada pragmática: atraer inversiones, facilitar condiciones y garantizar que el desarrollo tenga impacto concreto en la comunidad. “Ese es el camino que tenemos que construir”, planteó, al insistir en que el Estado no debe convertirse en un obstáculo para quienes deciden radicar capital y producir en la provincia.

En paralelo, Perez volvió a vincular la discusión energética con una agenda más amplia de desarrollo. Según sostuvo, Tierra del Fuego necesita abrir nuevas oportunidades productivas, fortalecer la soberanía sobre sus recursos y construir alianzas público-privadas que permitan generar trabajo genuino para los vecinos.

El jefe comunal también confirmó que mantiene una agenda de trabajo con la embajada de China y adelantó que durante junio podrían conocerse novedades vinculadas a nuevas gestiones de inversión. Aclaró, en ese punto, que la apertura a capitales externos debe darse siempre bajo una condición política clara: respeto por la soberanía nacional.