Ushuaia abrió la inscripción a un ciclo de capacitación para emprendedores con foco en gestión, ventas y herramientas digitales

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, lanzó una nueva propuesta de formación destinada a emprendedores locales. Se trata del ciclo “De la idea al negocio”, un programa que busca fortalecer proyectos productivos mediante herramientas concretas de gestión, comunicación, ventas y finanzas.
 
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La iniciativa se desarrollará entre mayo y agosto, con un total de 16 encuentros presenciales, de carácter semanal y con modalidad teórico-práctica. Está dirigida tanto a personas que ya tienen un emprendimiento en marcha como a quienes se encuentran en una etapa inicial o evalúan iniciar un proyecto propio.

El programa está organizado en tres etapas —Arrancar, Vender y Crecer— y propone acompañar el recorrido emprendedor desde la idea inicial hasta la consolidación del negocio. A lo largo del trayecto, se incorporarán contenidos vinculados a planificación, estrategias comerciales y herramientas financieras y contables.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que “acompañamos a quienes emprenden con herramientas concretas porque entendemos que fortalecer un proyecto también fortalece la economía local, genera autonomía y amplía oportunidades para muchas familias de la ciudad”.

En la misma línea, la subsecretaria Yanira Martínez remarcó que la propuesta apunta a combinar formación práctica con intercambio de experiencias, con el objetivo de que cada participante pueda mejorar su organización y proyectar su crecimiento.

Entre los contenidos previstos se incluyen identidad de marca, comunicación, redes sociales, inteligencia artificial aplicada, técnicas de venta y herramientas digitales orientadas al trabajo cotidiano de cada emprendimiento.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace habilitado por el Municipio. Con esta iniciativa, el Ejecutivo local busca reforzar el entramado productivo de la ciudad y brindar nuevas herramientas para el desarrollo del trabajo independiente.

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