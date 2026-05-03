Ushuaia abrió la inscripción a un ciclo de capacitación para emprendedores con foco en gestión, ventas y herramientas digitales

La iniciativa se desarrollará entre mayo y agosto, con un total de 16 encuentros presenciales, de carácter semanal y con modalidad teórico-práctica. Está dirigida tanto a personas que ya tienen un emprendimiento en marcha como a quienes se encuentran en una etapa inicial o evalúan iniciar un proyecto propio.

El programa está organizado en tres etapas —Arrancar, Vender y Crecer— y propone acompañar el recorrido emprendedor desde la idea inicial hasta la consolidación del negocio. A lo largo del trayecto, se incorporarán contenidos vinculados a planificación, estrategias comerciales y herramientas financieras y contables.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que “acompañamos a quienes emprenden con herramientas concretas porque entendemos que fortalecer un proyecto también fortalece la economía local, genera autonomía y amplía oportunidades para muchas familias de la ciudad”.

En la misma línea, la subsecretaria Yanira Martínez remarcó que la propuesta apunta a combinar formación práctica con intercambio de experiencias, con el objetivo de que cada participante pueda mejorar su organización y proyectar su crecimiento.

Entre los contenidos previstos se incluyen identidad de marca, comunicación, redes sociales, inteligencia artificial aplicada, técnicas de venta y herramientas digitales orientadas al trabajo cotidiano de cada emprendimiento.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace habilitado por el Municipio. Con esta iniciativa, el Ejecutivo local busca reforzar el entramado productivo de la ciudad y brindar nuevas herramientas para el desarrollo del trabajo independiente.