“Un decreto para cumplir su capricho en una provincia con la salud en crisis y pobreza creciente”

El legislador, Jorge Lechman cuestionó el avance de la reforma constitucional por decreto y confirmó que este jueves se tratará en el recinto la derogación de la ley que habilitó el proceso.
Política29/04/2026ShelknamsurShelknamsur

En la antesala de una sesión que se anticipa clave, el legislador Lechman (Somos Fueguinos) volvió a cuestionar la decisión del gobernador Gustavo Melella de avanzar con la reforma constitucional mediante decreto.

El parlamentario confirmó que el proyecto de derogación de la ley que dio origen al llamado será tratado este jueves, en una jornada donde el resultado dependerá del número fino de votos.

En declaraciones públicas, el legislador dijo: “Mañana el proyecto de derogación tiene tratamiento, veremos si están los votos para que se convierta en ley. Una ley es superior a un decreto, así que, de aprobarse, no habría más nada que discutir respecto a la vigencia de esa convocatoria”.

En ese mismo sentido, agregó: “No nos puede sorprender que el gobernador firme un decreto para cumplir su capricho. Estamos en una provincia con la salud en crisis y pobreza creciente, con docentes sin aumentos y sin respuestas concretas”.

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