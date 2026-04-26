Río Grande avanza con la instalación de nuevas garitas para mejorar el transporte público

Con el foco puesto en mejorar las condiciones del transporte público, el Municipio de Río Grande avanza con la instalación de nuevas garitas en distintos barrios, una medida que apunta a brindar mayor comodidad, seguridad y resguardo a los usuarios.
 
Río Grande 26/04/2026ShelknamsurShelknamsur

En esta etapa, se incorporó una nueva estructura en la intersección de Puerto Leith y Ara Santísima Trinidad, en el marco de un plan que prioriza sectores de alta circulación y puntos estratégicos de la ciudad.

La iniciativa forma parte de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura urbana. En ese esquema, ya se concretaron instalaciones en Schweitzer y Forgacs; Laguna Kosovo y Lago Hailsha; Bahía Paraíso y Batallón N°1; Hoiken y Jainen; y Karukinka y Santa Catalina.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el objetivo es optimizar los espacios de espera, especialmente frente a las condiciones climáticas que caracterizan a la ciudad, además de aportar mayor seguridad para quienes utilizan el servicio de manera cotidiana.

Al mismo tiempo, se solicitó a la comunidad el cuidado de estas instalaciones, al tratarse de espacios de uso común que impactan directamente en la calidad del transporte público.

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