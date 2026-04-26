Río Grande avanza con la instalación de nuevas garitas para mejorar el transporte público

En esta etapa, se incorporó una nueva estructura en la intersección de Puerto Leith y Ara Santísima Trinidad, en el marco de un plan que prioriza sectores de alta circulación y puntos estratégicos de la ciudad.

La iniciativa forma parte de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura urbana. En ese esquema, ya se concretaron instalaciones en Schweitzer y Forgacs; Laguna Kosovo y Lago Hailsha; Bahía Paraíso y Batallón N°1; Hoiken y Jainen; y Karukinka y Santa Catalina.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el objetivo es optimizar los espacios de espera, especialmente frente a las condiciones climáticas que caracterizan a la ciudad, además de aportar mayor seguridad para quienes utilizan el servicio de manera cotidiana.

Al mismo tiempo, se solicitó a la comunidad el cuidado de estas instalaciones, al tratarse de espacios de uso común que impactan directamente en la calidad del transporte público.