Río Grande refuerza el embellecimiento urbano con plantines de producción local y tareas integrales de mantenimiento

ShelknamsurUshuaia21/01/2026
En los primeros minutos de la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional formalizó la intervención del Puerto de Ushuaia. La decisión se produjo luego de un prolongado período en el que el Gobierno provincial negó y desacreditó toda información vinculada a una posible intervención, a la que calificó como malintencionada. Sin embargo, el puerto terminó bajo control nacional en un contexto marcado por graves desvíos de fondos, montos millonarios sin destino conocido, años de falta de inversión y serias fallas estructurales en el muelle.
ShelknamsurRío Grande 23/01/2026
De cara al ciclo lectivo 2026, el Instituto Universitario River Plate (IURP) presentó su propuesta académica en Río Grande, que incluye licenciaturas, diplomaturas y cursos vinculados al deporte, la educación y la gestión, en el marco del convenio vigente con el Municipio desde 2022.
ShelknamsurUshuaia26/01/2026
La Municipalidad de Ushuaia desplegó este viernes por la noche un nuevo operativo de control vehicular en distintos puntos estratégicos de la ciudad, en el marco de una política sostenida de seguridad vial. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Tránsito, dependiente de la Jefatura de Gabinete, y se desarrolló de manera articulada con la Policía Federal Argentina.
ShelknamsurUshuaia26/01/2026
La Municipalidad de Ushuaia continúa ejecutando el Programa de Recuperación Vial a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, con intervenciones sostenidas destinadas al mantenimiento y mejora de la trama urbana en distintos puntos estratégicos de la ciudad.
ShelknamsurRío Grande 25/01/2026
El Municipio de Río Grande continúa avanzando en políticas sostenidas de embellecimiento, limpieza y orden del espacio público mediante la colocación de plantines en canteros de distintos puntos de la ciudad. Se trata de una iniciativa que se apoya íntegramente en la producción del Vivero Municipal y que conjuga criterios de producción local, cuidado ambiental y mejora de la calidad de vida de vecinos y vecinas.
ShelknamsurUshuaia26/01/2026
La Municipalidad de Ushuaia informó que en los haberes correspondientes al mes de enero de 2026 se aplicó un incremento salarial del 4,96% para las trabajadoras y los trabajadores municipales, en cumplimiento de lo establecido en el Acta Paritaria N° 22422, ratificada mediante el Decreto Municipal N° 1949/2025.
ShelknamsurUshuaia27/01/2026
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, expresó su preocupación por una serie de medidas adoptadas por el Gobierno Provincial que, según advirtió, afectan de manera directa la capacidad del Municipio para sostener la prestación de servicios esenciales y avanzar en la discusión salarial con los trabajadores.
ShelknamsurRío Grande 28/01/2026
Durante febrero, la Subsecretaría de Turismo del Municipio de Río Grande llevará adelante una serie de recorridos nocturnos por espacios históricos y culturales de la ciudad, una propuesta que busca invitar a vecinos y turistas a descubrir —o redescubrir— la historia local desde otra mirada, con inscripción previa y cupos limitados.
ShelknamsurUshuaia28/01/2026
Luego de las versiones y especulaciones que circularon en redes sociales tras el arribo de un avión oficial de Estados Unidos a Ushuaia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) aclaró que la visita de una delegación bipartidista de congresistas estadounidenses se enmarcó exclusivamente en una agenda académica y científica, sin ningún componente político, estratégico ni geopolítico.
ShelknamsurPolítica28/01/2026
Buena parte de las objeciones a la intervención del Puerto de Ushuaia se construyeron sobre una idea difusa de soberanía provincial, como si el control federal fuese, en sí mismo, una anomalía institucional. Sin embargo, el artículo 21 de la Ley 24.093 plantea exactamente lo contrario: no concibe la descentralización portuaria como una cesión plena de poder, sino como un esquema de administración condicionada por responsabilidades que no admiten delegación.