Río Grande refuerza el embellecimiento urbano con plantines de producción local y tareas integrales de mantenimiento

El Municipio de Río Grande continúa avanzando en políticas sostenidas de embellecimiento, limpieza y orden del espacio público mediante la colocación de plantines en canteros de distintos puntos de la ciudad. Se trata de una iniciativa que se apoya íntegramente en la producción del Vivero Municipal y que conjuga criterios de producción local, cuidado ambiental y mejora de la calidad de vida de vecinos y vecinas.

Río Grande 25/01/2026
photo_5166070231267478412_y-2
Las tareas se despliegan en rotondas, plazas, boulevares y diversos espacios abiertos de circulación, donde se incorporan especies florales que aportan color, identidad y armonía al paisaje urbano, acompañando el uso cotidiano y el disfrute de los espacios públicos por parte de la comunidad.

Entre las variedades producidas y utilizadas se destacan el rayito de sol, pensamientos, caléndulas, col ornamental, claveles de poeta, lupinos y lupinos arbustivos. Se trata de especies especialmente adaptadas a las condiciones climáticas de la región, lo que permite una ornamentación más eficiente y sostenible a lo largo del tiempo.

Desde el Municipio remarcaron que la producción local de plantines posibilita una planificación ordenada y permanente tanto de la ornamentación urbana como del arbolado, optimizando recursos y fortaleciendo una gestión ambiental responsable. En ese marco, el Vivero Municipal continúa trabajando en la producción de esquejes destinados a la reproducción de árboles, asegurando la disponibilidad de ejemplares para futuras intervenciones en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, se destacó la presencia de canteros con flores nativas que refuerzan la identidad natural de Río Grande y contribuyen a la preservación del ecosistema local. Entre las especies incorporadas se encuentran el coirón, el Leymus y la mata negra, plantas características de la región que se integran de manera armónica al entorno urbano.

En paralelo, el Municipio informó que se retomarán las tareas de poda de altura, poda de formación y poda preventiva, acciones clave para el cuidado del arbolado urbano, la seguridad y el orden del espacio público. Estos trabajos se complementan con el corte de pasto integral en toda la ciudad y el riego permanente de plazas, paseos y espacios verdes.

A través de este conjunto de acciones, el Estado municipal reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente y el fortalecimiento del sentido de pertenencia, consolidando una Río Grande más linda, limpia, ordenada y sustentable para toda la comunidad.

