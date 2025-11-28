Continúan las intervenciones de mantenimiento urbano en puntos estratégicos de Río Grande

El Municipio de Río Grande trabaja esta semana en una serie de intervenciones urbanas en distintos sectores de alta circulación. Las tareas comenzaron en la intersección de la avenida San Martín y la calle 25 de Mayo, donde se realizó la preparación del suelo, la colocación de nuevos plantines y una limpieza integral del área.

Según informaron desde el área comunal, este viernes los trabajos continuarán sobre el cantero central que une la Rotonda de las Américas con la calle Don Bosco. Allí se ejecutarán labores de pintura, corte de pasto y reacondicionamiento de bulevares, en una zona que concentra un importante flujo diario de vecinos y vecinas.

Las acciones se enmarcan en un plan estacional de recuperación, mantenimiento y puesta en valor de los espacios públicos que conforman el paisaje urbano. El programa contempla intervenciones sostenidas durante toda la temporada, con el objetivo de mejorar la apariencia, el orden y la calidad de los espacios comunes donde transcurre la vida cotidiana de la comunidad riograndense.

El Municipio remarcó que estos trabajos permiten preservar áreas verdes muy utilizadas y mantener en condiciones los sectores de mayor tránsito vehicular y peatonal. La iniciativa forma parte de una estrategia que combina mantenimiento permanente, renovación estética y cuidado del entorno urbano, en línea con las demandas de los distintos barrios de la ciudad.