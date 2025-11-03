Dos días a pura natación: más de 150 jóvenes participaron del torneo “Aniversario de Ushuaia”

El Polo Deportivo Héroes de Malvinas fue escenario de una verdadera fiesta este fin de semana, con el desarrollo del torneo “Aniversario de Ushuaia”, cuarta fecha del Circuito Patagónico Austral de Natación, que reunió a más de 150 nadadores de distintas ciudades de la región y de Chile.

La Escuela Municipal de Natación fue anfitriona y dejó una organización impecable, creando un entorno ideal para dos jornadas de competencia intensa, tribunas colmadas y un clima deportivo que acompañó de principio a fin. Participaron delegaciones de Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos y Chile, con jóvenes de 10 a 18 años distribuidos en categorías infantiles, menores, cadetes y juveniles.

El certamen estuvo organizado por el Instituto Municipal de Deportes y contó con la fiscalización de la Federación Santacruceña de Natación y Deportes Acuáticos, lo que otorga oficialidad a los tiempos registrados y habilita a las y los deportistas a ingresar al ranking nacional y clasificar a competencias de mayor nivel.

La presidenta del IMD, Liliana Gavilán, celebró el desarrollo del encuentro y afirmó que “fueron dos días de mucha alegría y, más allá de los resultados, se vivieron momentos únicos que dejaron el recuerdo de un gran espectáculo”.

También destacó que durante el torneo “hubo nuevos récords y se dio la participación de un único representante del Club Patagonia de Chile, un niño de once años que decidió competir con enorme entusiasmo”.

Por último, Gavilán agradeció a los clubes, a las familias y al equipo del Polo Deportivo, cuya labor sostenida permitió que el evento se desarrollara con éxito y mantuviera el nivel que identifica al calendario patagónico.

