Gastón Díaz reconoció el triunfo de LLA y llamó a una autocrítica: “Tenemos que ser respetuosos de lo que eligió la sociedad”

“Nos hemos consolidado como alternativa; La Libertad Avanza hizo una buena elección a nivel nacional”, sostuvo al realizar el primer balance político.

Díaz planteó que esta etapa será clave para entender el voto popular:

“Este es nuestro primer paso. Tenemos que tomarnos tiempo para analizar qué votó el pueblo argentino. Es necesaria una reflexión muy seria sobre el mensaje de las urnas”.

Con cerca de 20 puntos alcanzados en el distrito, el dirigente admitió que el resultado “obliga a repensar hacia dónde vamos” y remarcó:

“Tenemos que ser respetuosos de lo que ha elegido la sociedad”.

También reconoció que el crecimiento libertario interpela a todo el arco político:

“Siempre he mantenido diálogo con otros sectores. Esto merece una autocrítica de todos para entender por qué la gente sigue eligiendo el modelo de la motosierra”.

Desde el Municipio de Río Grande, el intendente sostuvo que Díaz y su espacio “se han constituido como una alternativa en un contexto nacional donde ganó La Libertad Avanza”, lo que —dijo— plantea el desafío de “redoblar esfuerzos y seguir reforzando este proyecto”.

Finalmente, Díaz agradeció el acompañamiento y dejó un mensaje hacia adentro del espacio:

“Vamos a corregir lo que haya que corregir para seguir consolidándonos. Gracias a la militancia y a los vecinos que nos escucharon. Mañana temprano vamos a seguir trabajando para defender Tierra del Fuego y mejorar nuestra gestión”.