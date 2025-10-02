20 familias recibieron sus títulos de propiedad y regularizaron la tenencia de sus tierras

En un acto encabezado por el intendente Walter Vuoto, vecinos y vecinas de distintos sectores de la ciudad accedieron a la escrituración definitiva de sus terrenos, consolidando el derecho a la propiedad.

El intendente Walter Vuoto presidió la entrega de 20 títulos de propiedad a familias de Ushuaia que lograron culminar el proceso administrativo para regularizar la situación dominial de sus viviendas. La ceremonia se llevó a cabo en el edificio municipal de calle Arturo Coronado y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, y la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches.

La escribana municipal, Pamela Demartín, resaltó que “a pedido del intendente Vuoto continuamos regularizando la situación dominial de los vecinos y vecinas que culminan sus trámites administrativos en las diferentes secretarías de la Municipalidad”.

Según detalló, a partir de esta entrega los terrenos ya figuran registrados a nombre de los adjudicatarios, quienes previamente habían recibido el decreto municipal y se encontraban en condiciones de escriturar.

Demartín subrayó además que “vamos a seguir trabajando para que más familias de la ciudad puedan regularizar su situación y acceder a la propiedad de la tierra en la que habitan”.

Con este tipo de acciones, la gestión municipal busca dar respuesta a una de las demandas más sensibles de los vecinos: la seguridad jurídica sobre la vivienda y el acceso formal a la tierra.

