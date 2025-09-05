Se abren las inscripciones para el III congreso internacional de prevención de suicidio

ShelknamsurLocales02/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Subsecretaría de Coordinación y Gestión de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, continúa con los trabajos de mantenimiento y reparación en la vía pública, enmarcados en el Plan de Bacheo.
Locales02/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevó adelante este viernes una nueva jornada territorial de concientización sobre tenencia responsable de animales en los barrios Cañadón del Parque y La Oca.
De interés 02/09/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, continúa con un nuevo operativo de castración gratuita para perros y gatos, reafirmando su compromiso de acercar servicios veterinarios accesibles y de calidad a toda la comunidad.
Política04/09/2025
El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) salió al cruce del comunicado de las cámaras empresariales, en el que se cuestionó el acampe docente. Desde el gremio denunciaron un intento de criminalización de la protesta y aseguraron que “esa declaración constituye un intento deliberado de deslegitimar un reclamo legítimo y guarda un claro correlato con los discursos de odio difundidos por las máximas autoridades del país”.
Política04/09/2025
El gobernador Gustavo Melella firmó un decreto que fija una nueva escala salarial docente sin paritarias y en medio de un conflicto que paraliza las escuelas. La medida, lejos de ordenar la situación, expone la falta de diálogo y la improvisación en la gestión educativa.
De interés 04/09/2025
Ushuaia fue escenario este jueves de un fenómeno poco habitual: nubes lenticulares se formaron sobre la ciudad y ofrecieron un espectáculo que quedó registrado en decenas de fotografías.
Nacionales04/09/2025
La senadora fueguina cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunció la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Nos gobierna una banda de coimeros que roba con los medicamentos de los discapacitados”, denunció en el recinto.
De interés 05/09/2025
Del viernes 5 al domingo 7 de septiembre, el Polideportivo Carlos Margalot será el escenario de una agenda cargada de actividades que combinan innovación, recreación y propuestas para toda la comunidad.
Locales05/09/2025
El Municipio ofrece una amplia agenda de actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas destinadas a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años, con cupos limitados y preinscripción online.
De interés 05/09/2025
Un verdadero puente entre Tierra del Fuego y Buenos Aires se desplegará este sábado 6 de septiembre, de 15 a 21 horas, en el Centro Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640), en el emblemático barrio de Chacarita, con la primera edición del Festival Paraíso Perdido. La entrada será libre y gratuita y quienes se acerquen podrán disfrutar de música en vivo, danza, artes visuales, proyecciones audiovisuales y una feria de proyectos autogestivos, en una propuesta que combina memoria, arte y comunidad con un enfoque colaborativo y participativo.