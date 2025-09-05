Se abren las inscripciones para el III congreso internacional de prevención de suicidio

l Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), llevarán adelante el III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, que se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre en el Gimnasio del Colegio Don Bosco. Para participar, las y los interesados deberán inscribirse previamente mediante el link: https://bit.ly/47iEtMn.

En el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, esta nueva edición contará con la participación de disertantes nacionales e internacionales, entre ellos destacados profesionales de APAL y APSA, quienes compartirán experiencias y herramientas de abordaje para la prevención.

La propuesta está destinada a la comunidad educativa, profesionales de la salud y la salud mental, fuerzas de seguridad, asociaciones civiles, medios de comunicación, referentes deportivos y comunidad en general, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la construcción de espacios de formación y reflexión sobre la salud mental desde una perspectiva comunitaria.

Cabe destacar que el día jueves 18 de septiembre se realizará una capacitación sobre “Prevención del Suicidio en Sectores Específicos”, destinada exclusivamente a las Fuerzas Armadas, profesionales de la salud y de la salud mental. La misma se llevará a cabo en la Casa de la Cultura, a partir de las 8:45 horas.

Quienes deseen sumarse, deberán inscribirse a través del siguiente link: https://bit.ly/47iEtMn.

El Congreso se enmarca en las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Martín Perez, que ratifica su compromiso con el abordaje integral de las problemáticas psicosociales en toda la provincia de Tierra del Fuego.

De esta manera, el Municipio de Río Grande, junto a APAL y APSA, aúnan esfuerzos y recursos una vez más para fortalecer la prevención y brindar a la comunidad nuevas herramientas frente a una de las problemáticas de salud pública más relevantes de nuestro tiempo.

